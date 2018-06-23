МОН РК: Наивысший максимальный балл по ЕНТ в Казахстане пока не набран

За три дня проведения Единого национального тестирования в Казахстане пока ни один из выпускников школ не набрал наивысшего максимального балла, тем не менее, уровень среднего набранного балла повысился на три единицы по сравнению с прошлым годом, сообщил 23 июня директор Национального центра тестирования министерства образования и науки страны Рамазан Алимкулов.

«Максимальный балл – 139, к сожалению, еще никто не набрал 140 баллов – это наивысший возможный максимальный балл, но впереди у нас еще пять дней ЕНТ, мы ожидаем и надеемся, что это высокая планка будет преодолена», - сказал Алимкулов в субботу на пресс-конференции.

Одновременно он отметил, что средний балл, набранный выпускниками казахстанских школ, повысился на три единицы по сравнению с прошлым годом – 83 балла против 80-ти годом ранее. Количество участников, набравших в коридоре от 130 до 139 баллов составляет 704 выпускника.

Преодолели проходной порог, который на ЕНТ-2018 остался прежним (50 баллов), 50 тыс 468 человек или 85,6%, в прошлом году это количество составляло 84%. Не преодолели пороговый уровень 8 тыс 499 или 14,4% от общего количества.

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«В базе зарегистрировано 61 тыс 098 заявлений на участие в ЕНТ, из них по факту приняли участие 58 тыс 967 человек, что составляет 96,5%, при этом отмечается рост участия по факту в ЕНТ по сравнению с прошлым годом, когда этот показатель составлял 95%», - продолжил глава центра тестирования.

По его словам, количество аннулированных участников тестирования составило три человека, в прошлом году за это время было аннулировано 10 человек.

«Как вы знаете, в текущем году впервые ЕНТ можно сдавать на английском языке, таких желающих было зарегистрировано 46 выпускников. В настоящее время на английском языке сдали 7 выпускников, из них 3 – в Астане, 1 – в Алматы и 3 – в Костанае. Средний бал также составляет 83», - заключил Алимкулов.