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Медики, технари и учителя – на кого делает ставку МОН РК?

07.06.2018 16:00   461   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

Министерство образования и науки РК опубликовало приказ о государственном образовательном заказе на 2018-2019 учебный год на подготовку специалистов с высшим образованием, магистров, докторов PhD в разрезе специальностей по очной форме обучения.  

Согласно приказу, на 2018-2019 учебный год на подготовку специалистов с высшим образованием было выделено 53 594 грантов, на подготовку магистров 12 504 грантов, на подготовку докторов PhD выделено 2240 грантов. Стоит отметить, что в предыдущем учебном году министерством было выделено 31 702 грантов, количество госзаказа на подготовку специалистов увеличился на 21 892 единиц.

В приложении к приказу министерства указаны квоты на подготовку бакалавров, магистров и докторов PhD в вузах, которые получают финансирование из государственного бюджета. Квоты предусмотрены по следующим группам:

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- Квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1% от количества общего выделенных грантов;

- Квота для инвалидов I, II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов – 1% от количества общего выделенных грантов;

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- Квота для лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны – 0,5% от количества общего выделенных грантов;

- Квота для лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан – 4% от количества общего выделенных грантов.

Самый крупный заказ государство делает на технических специалистов - 20 439 грантов. В том числе по 1 530 грантов на такие специальности, как "Автоматизация и управление", "Информационные системы" и "Вычислительная техника и программное обеспечение". Дополнительно, на обучение студентов в рамках проекта «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!» выделено 3 500 грантов по техническим специальностям.

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На втором месте по количеству выделенных грантов идет "образование" –  8 167 единиц. Больше всех выделено грантов на обучение преподавателей по иностранным языкам – 620 единиц, биологии – 545 единиц, и по 490 грантов для обучения учителей по физике, математике и химии. Еще 1 259 грантов выделяется по проекту «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!».

Естественные науки получили 3 161 грантов, из них 370 – на обучение по специальности "математика", 350 – на "биологию" и 320 на "физику".

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2 700 грантов выделено для медицинских специальностей, в том числе 2 152 гранта на "общую медицину".

По группе специальностей "услуги" выделено 2 330 грантов, больше всех грантов в данной группе получила специальность "туризм" – 539 единиц, по "ресторанному делу и гостичному бизнесу" 330 грантов и по "социальным работам" – 300 грантов.

По остальным группам специальностей гранты распределены следующим образом:

- Сельскохозяйственные науки – 1 620 грантов плюс 330 грантов по проекту «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!»;

- Социальные науки, экономика и бизнес – 1 590 грантов;

- Гуманитарные науки – 1 450 грантов;

- Ветеринария – 835 грантов;

- Искусство – 300 грантов;

- Военное дело и безопасность – 295 грантов;

- Право – 95 грантов.

Помимо грантов по специальностям есть образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием по конкретным вузам. Так, в МУИТ в новом учебном году будут обучаться 1 028 грантников, в КБТУ выделено 206 грантов, на обучение в Финансовой Академии МФ РК – 50 грантов и на подготовку кадров в филиале «Восход» Московского авиационного института – 45 грантов.

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Полезные ссылки:

Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием на 2018-2019 учебный год в разрезе специальностей по очной форме обучения

Государственный образовательный заказ на подготовку магистровна 2018-2019 учебный год

Государственный образовательный заказ на подготовку докторов PhD на 2018-2019 учебный год

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