МОН РК: Самый низкий процент трудоустраиваемости - в журналистике

В Казахстане самый низкий процент трудоустраиваемости - в журналистике, а самая высокая зарплата и высокая степень трудоустраиваемости выпускников по специальности «Нефтегазовое дело». Об этом рассказал вице-министр образования РК Талгат Ешенкулов, передает МИА «Казинформ».

«Абитуриент будет выбирать - какая специальность наиболее оплачиваемая. Среди выпускников были заработные платы, которые превышали 900 тысяч тенге. Я не буду называть вуз, чтобы не получилось, будто я рекламирую. Вы это сами можете посмотреть в рейтинге вузов», - сказал РК Талгат Ешенкулов.

Трудоустройство по журналистике оказалось самым низким - всего 63%. И у абитуриента теперь будет возможность выбора: какая специальность высокооплачиваема, а какая - ниже уровня ожиданий. Рейтинг будет опубликован на сайте МОН РК.

По словам представителя МОН РК, средняя заработная плата выпускников по специальности «Нефтегазовое дело» - 250 тыс. тенге. В тоже время, как выяснилось, по ней и самый высокий процент трудоустройства. Соответственно, спрос на эту специальность, увеличится.

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