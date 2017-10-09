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МОН РК: Студенты могут получить место в общежитии через «e-gov»

09.10.2017 15:16   450   0

Казахстанские студенты могут получить место в общежитии через электронное правительство - «e-gov». Об этом сообщила директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Гульзат Кубенова.

Гульзат Кубенова отметила, что на сегодняшний день предоставление общежития студентам на относится к государственным услугам.

«Поэтому места в общежитие каждый вуз распределяет согласно общепринятым правилам. После они отчитываются перед нами», - пояснила Гульзат Кубенова в интервью МИА «Казинформ» после пресс-конференции в Правительстве.

Она также сообщила, что в электронной системе «e-gov» должна содержаться вся информация о том, кто из студентов получил место и в каком общежитии.

Стоит отметить, что, в первую очередь, место в общежитии предоставляется обладателям грантов на обучение, членам малообеспеченных семей.

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По словам спикера, студент может подать заявку на получения места в общежитии через портал «e-gov» или непосредственно в самом университете.

«При подаче заявления через «электронное правительство» должны прилагаться соответствующие документы. Заявка поступает в учебное заведение и через определенное время заявитель получает ответ», - пояснила она.

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Напомним, в стратегии по противодействию коррупции было предусмотрено переведение в электронный формат распределение мест в студенческих общежитиях.

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