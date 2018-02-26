МОН: Школьные учебники будут печатать только при изменении госстандарта

Школьные учебники будут печатать только при изменении государственного общеобязательного стандарта, сообщил вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сегодня в ходе круглого стола в мажилисе.

«У депутатов тоже был вопрос - для чего нужно каждые 4 года перепечатывать книги. Мы этот вопрос сняли, сейчас книги будут издаваться только тогда, когда существенно меняется государственный общеобязательный стандарт. Если он не меняется, книги не должны перепечатываться», - сказал вице-министр.

Он также добавил, что по каждому учебнику, который будет издаваться - в 2018 году учебники третьих, шестых, восьмых классов, обязательно будет предоставляться электронный вариант. Чтобы родители могли скачивать его и использовать.

Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что авторами учебников могут быть только авторские коллективы, в которые должны входить и представители высшей школы и школьные учителя и методисты. В МОН считают, что такой подход к формированию авторских коллективов должен позитивно отразиться на учебниках.

«Внедряемые в массовых школах программы обновленного содержания были разработаны с учетом опыта Назарбаев Интеллектуальных школ», - сообщил вице-министр.

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