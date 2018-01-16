МОН: Учителя смогут выставлять оценки через смартфоны

МОН РК разрабатывает мобильное приложение для учителей, сообщил вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в ходе пресс-конференции в СЦК.

«Мы решаем вопрос по мобильному приложению, чтобы учителям было удобно выставлять оценки», - сообщил Асхат Аймагамбетов.

Он добавил, что мобильные приложения будут готовы для широкомасштабного внедрения по всей стране ближе к весне.

По словам представителя министерства, эта работа направлена на разгрузку казахстанских учителей, также как и введение электронного журнала.

«Тем не менее, были ситуации, когда в некоторых школах было дублирование, то есть там вели и электронный, и бумажный журнал. Поэтому сейчас, зная, что такая проблема существует, мы внесли изменения в Приказ МОН РК. Если в организации образования есть доступ к широкополосному Интернету, то журналы надо ввести только в электронном виде», - пояснил вице-министр.