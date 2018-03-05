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МОН: В Казахстане должны наказывать за привлечение учителей к несвойственной им работе

05.03.2018 18:16   1084   0

Должностные лица должны привлекаться к ответственности за привлечение учителей к несвойственным им видам работ, не связанных с выполнением ими своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщило МОН РК.

Как известно, в 2017 году глава МОН РК Ерлан Сагадиев отмечал, что в профильном ведомстве знают о том, что учителей заставляют выполнять несвойственные им функции - собирать разную информацию, распространять проездные билеты, делать обходы.

В 2018 году жалобы учителей на принуждение участвовать в субботниках, отчётных встречах акимов с населением и обязанность подписываться на печатные СМИ, дошли до депутатов мажилиса.

Как уточнили в Министерстве образования, права, обязанности и ответственность педагогического работника определены в статье 51 Закона РК «Об образовании».

«В 2012 году МОН РК внесло изменения в закон в части недопущения привлечения педагогических работников к видам работ, не связанных с выполнением ими своих профессиональных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных законами РК. В случае нарушения закона, должностные лица должны привлекаться к ответственности соответствующими правоохранительными органами», - говорится в ответе ведомства.

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Кроме того, приказом и.о. министра образования и науки от 26 января 2018 года № 32, утвержден перечень документов, рекомендуемых для ведения отдельными категориями педагогических работников организаций среднего образования.

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Таким образом, учитель должен вести классный журнал, календарно-тематическое планирование, поурочное планирование или краткосрочный план, документы по критериальному оцениванию (суммативное и формативное оценивание) и дневники учеников.

Выполняющий функции классного руководителя учитель ведет классный журнал, личные дела учеников (в том числе табель успеваемости), план воспитательной работы (заполняется один раз в начале учебного года), протоколы родительских собраний и дневники учеников.

Заместитель директора (по учебной, воспитательной работе) отвечает за общешкольный план работы на учебный год, рабочий учебный план, тарификацию, расчет часов, табель учета рабочего времени, расписание занятий, протоколы итогов экзаменов, общешкольных родительских собраний, журнал учета трудоустройства выпускников, книгу учета выдачи похвальных листов и похвальных грамот, табелей успеваемости обучающихся, журнал учета пропущенных и замещенных уроков, документы по учебно-методической работе, внутришкольному контролю и материалы по аттестации педагогов.

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Как отмечается, при подключении организации среднего образования к электронной системе, некоторые из вышеперечисленных документов заполняются только в электронном формате, заполнение в бумажном варианте не требуется.

Учителя, ведущие факультативные занятия или обучение на дому, заполняют журналы факультативных занятий и журналы по обучению на дому. При наличии предшкольных классов заполняются журналы предшкольных классов.

  • Источник:
  • Zakon.kz
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