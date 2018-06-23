МОН восхищен изобретательностью автора самой оригинальной шпаргалки на ЕНТ

Самая оригинальная шпаргалка, использовавшаяся в этом году при прохождении Единого национального тестирования в Казахстане, была распечатана на этикетке минеральной воды вместо указания ее химического состава, сообщил 23 июня директор Национального центра тестирования министерства образования и науки страны Рамазан Алимкулов.

«Мы у себя составляем, скажем, рейтинг оригинальности шпаргалок. В текущем году первое место занимает шпаргалка - это умудрились внутри распечатать (формулы) на названии этикетки минеральной воды», - сказал Алимкулов на пресс-конференции.

Он напомнил, что по правилам тестирования разрешается заносить минеральную воду в помещение, где проводится тестирование, чем и воспользовался находчивый выпускник школы, напечатавший в том отсеке этикетки минводы, где обычно по требованию закона пишется ее химический состав и юридический адрес производителя, необходимые для него формулы по химии.

«На самом деле нас радует изобретательность этого человека. Это подтверждает, что уровень функциональной грамотности его высокий, а у нас с каждым годом увеличивается количество вопросов, которые направлены на оценку грамотности, умения логически мыслить, анализировать и применять эти знания на практике. И мы бы рекомендовали автору этого изобретения выбрать технические науки. Мы считаем, что с его смекалкой он может принести очень большую пользу для страны», - заявил представитель МОН.

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Еще три выпускника, удаленные из аудитории за нарушения правил тестирования, такой оригинальностью не блистали: одна выпускница вынесла книжку в туалет, где вырвала из нее нужную ей страницу. Еще один нарушитель получил ответы по сотовому телефону, выйдя за пределы аудитории туда, где уровень подавителя мобильной связи был слабее.

«Третий нарушитель также вышел за пределы аудитории, записал коды правильных ответов на руке. Это было зафиксировано представителями госкомиссии, был составлен акт, они были удалены из аудитории и их результаты были аннулированы. Но это не значит, что они не имеют права поступить в вузы. согласно новому формату, они имеют право участвовать в пересдаче в августе на платной основе», - заметил Алимкулов.

По его словам, стоимость пересдачи составит 2 тыс 442 тенге. Помимо этого, он сообщил, что в апелляционную комиссию было подано 79 заявлений с вопросами по содержанию тестовых заданий, из них удовлетворено 35-ть, по техническим вопросам – 262 заявления, из них удовлетворили 19.

«Таким образом, от общего количества вопросов, которые использовались на ЕНТ 2018, количество апелляционных заявлений, которые удовлетворены, составляет 0,1 процент, в прошлом году этот показатель был 0,4 процента», - уточнил глава центра тестирования.

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Он также напомнил, что в социальных сетях была опубликована новость о выпускнице Алисе Головко, которая обратилась к дежурной по причине того, что она в листах ответов перепутала столбцы по двум предметам: истории Казахстана и математической грамотности.

«Новый формат предполагает такие моменты, что это является техническим основанием - и при обращении мы автоматически пересчитываем результаты и приводим все в порядок, и это нормальное явление. Но, однако, она обратилась в местную апелляционную комиссию и указала три вопроса по математической грамотности. Здесь идет некорректная информация, о реальной причине ее обращения в комиссию. Однако по всем вопросам, учителями предметниками ее доводы были отклонены, на что имеет у нас подтверждающие документы – карта анализа ответов», - сказал Алимкулов.

Вместе с тем, подчеркнул он, в случае несогласия с результатами местной апелляционной комиссии, выпускник имеет право подать в республиканскую апелляционную комиссию.

«Сегодня, сутра мы связались с выпускницей, предложили такой вариант, но при этом мы ей посоветовали указать ту причину о которой пишут в социальных сетях. Естественно, если она воспользуется этой возможностью, материалы поступят в республиканскую апелляционную комиссию, они объективно рассмотрят все материалы», - пообещал он.

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