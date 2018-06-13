Московский суд отклонил апелляцию на домашний арест казахстанского бизнесмена Ертаева

Мосгорсуд признал законным домашний арест объявленного Казахстаном в международный розыск бывшего советника председателя правления АО «Bank RBK» Жомарта Ертаева по делу о мошенничестве. Об этом сегодня сообщила судья, оглашавшая решение, передает Interfax Казахстан.

«Суд постановил меру пресечения оставить прежней, апелляционное представление прокуратуры без удовлетворения», - заявила судья.

Представитель прокуратуры изложила суть апелляционного представления и заявила о том, что Жомарт Ертаев, находясь под домашним арестом, может пользоваться средствами связи и сетью Интернет, а значит может препятствовать следствию по делу, оказывать давление на свидетелей.

Представитель прокуратуры также отметила, что судом первой инстанции была совершена фатальная ошибка.

«А именно, было неверно квалифицировано преступление, в котором обвиняется Жомарт Ертаев, как преступление средней тяжести, а не тяжкое преступление», - пояснила она.

Защита, в свою очередь, сделала акцент на том, что Жомарт Ертаев находится под контролем уголовно-исполнительной инспекции.

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«Мой подзащитный носит специальный браслет, кроме того, все ограничения, установленные судом в рамках домашнего ареста, он безукоризненно соблюдает», - сказал адвокат Алексей Петров.

Напомним, казахстанский бизнесмен, был задержан 8 мая недалеко от «Москва-Сити». 11 мая пресненский суд столицы отказался заключать его в СИЗО и отправил под домашний арест в московской квартире бизнесмена сроком на 40 дней.

Защита Ертаева просила не арестовывать его и сообщила, что бизнесмен написал заявление о предоставлении ему статуса беженца в России, поскольку он опасается, что в Казахстане его могут убить. В настоящее время он подал заявление об отказе от казахского гражданства.

Напомним, дело в отношении казахстанского бизнесмена было возбуждено в марте 2018 года по части 4 статьи 177 УК РК (мошенничество). Жомарт Ертаев был объявлен в международный розыск. По данной статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: Kino-novosti.org.ua