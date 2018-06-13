Московский суд рассмотрит жалобу на арест Ертаева

Московский городской суд в среду рассмотрит жалобу на арест бывшего советника председателя правления АО "Bank RBK" Жомарта Ертаева, который объявлен Казахстаном в международный розыск, пишет Sputnik Казахстан.

Заседание назначено на 14:50 по времени Москвы, сообщили РИА Новости в суде.

Пресненский суд Москвы 11 мая отказался заключать обвиняемого в СИЗО и отправил его под домашний арест.

Защита Ертаева просила не арестовывать его и сообщила, что бизнесмен написал заявление о предоставлении ему статуса беженца в России, поскольку боится, что в Казахстане его могут убить.

Заместитель руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Асхат Жумагалиев ранее сообщал, что Ертаев подозревается в хищении денежных средств из банка РБК и в отношении него казахстанской стороной при содействии российских правоохранительных органов проводятся экстрадиционные процедуры.

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Дело в отношении Ертаева было возбуждено в марте этого года по части 4 статьи 177 УК Республики Казахстан (мошенничество), через неделю он был объявлен в международный розыск. По данной статье обвинемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, 8 мая сотрудники столичного уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии задержали казахстанского банкира Жомарта Ертаева в центре Москвы.