Можно ли спасти Южное Аральское море?

Возродить акваторию Южного Аральского моря практически невозможно. Но экологическую деградацию территории можно предотвратить, если обустроить на этом месте искусственную дельту реки Сырдарьи.

Об этом изданию «Къ» сегодня в ходе международного симпозиума по возрождению Приаралья в Астане сообщил директор филиала Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала в Казахстане Болат Бекнияз.

«Проблема Южного Аральского моря остается нерешенной. Оно очень большое, там практически нет воды. Возродить ее акваторию практически невозможно. Для этого потребуется очень много воды. Из Амударьи, к сожалению, начиная с 2009 года, в море вода не поступает. Вода поступает только по реке Сырдарья. Поэтому, используя воды этой реки, нами предлагается обустроить на этой территории искусственную дельту, то есть рукава реки», - сказал он.

Эти речки, по его словам, будут глубоководными. Там сохранится вода, а, значит, намного меньше будет испарений, нежели, если эта будет сплошная акватория, и та рыба, которая сегодня идет через Кокаральскую плотину в никуда, будет жить и нереститься в этих речках.

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Между этими рукавами, по прогнозам эксперта, будет произрастать растительность, произойдет самовосстановление, и, как следствие, рассоление почвы. И территория Южного Аральского моря, откуда идет пыль и солевой вынос, станет благоприятным для жизни.

«Мы эти предложение озвучили во Всемирном банке. Там рассмотрели… И мы совместно будет готовить новый проект именно по возрождению этой части Арала», - сказал он «Къ».

Между тем, по его словам, Северное Аральское море на сегодня частично возрождено.

«Там построена плотина, появилась вода. Таковы итоги реализации в 2006 году первого этапа проекта по «Регулированию русла реки Сырдарьи и сохранению северной части Аральского моря». В рамках реализации второго этапа мы еще больше хотим увеличить акваторию Северного Аральского моря вплоть до того, чтобы вода дошла до самого города Аральска. Сейчас вода находится в 17 км от города», - сказал он изданию.