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Можно ли спасти Южное Аральское море?

19.02.2018 21:00   1221   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

Возродить акваторию Южного Аральского моря практически невозможно. Но экологическую деградацию территории можно предотвратить, если обустроить на этом месте искусственную дельту реки Сырдарьи.

Об этом изданию «Къ» сегодня в ходе международного симпозиума по возрождению Приаралья в Астане сообщил директор филиала Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала в Казахстане Болат Бекнияз.

«Проблема Южного Аральского моря остается нерешенной. Оно очень большое, там практически нет воды. Возродить ее акваторию практически невозможно. Для этого потребуется очень много воды. Из Амударьи, к сожалению, начиная с 2009 года, в море вода не поступает. Вода поступает только по реке Сырдарья. Поэтому, используя воды этой реки, нами предлагается обустроить на этой территории искусственную дельту, то есть рукава реки», - сказал он.

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Эти речки, по его словам, будут глубоководными. Там сохранится вода, а, значит, намного меньше будет испарений, нежели, если эта будет сплошная акватория, и та рыба, которая сегодня идет через Кокаральскую плотину в никуда, будет жить и нереститься в этих речках.

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Между этими рукавами, по прогнозам эксперта, будет произрастать растительность, произойдет самовосстановление, и, как следствие, рассоление почвы. И территория Южного Аральского моря, откуда идет пыль и солевой вынос, станет благоприятным для жизни.

«Мы эти предложение озвучили во Всемирном банке. Там рассмотрели… И мы совместно будет готовить новый проект именно по возрождению этой части Арала», - сказал он «Къ».

Между тем, по его словам, Северное Аральское море на сегодня частично возрождено.

«Там построена плотина, появилась вода. Таковы итоги реализации в 2006 году первого этапа проекта по «Регулированию русла реки Сырдарьи и сохранению северной части Аральского моря». В рамках реализации второго этапа мы еще больше хотим увеличить акваторию Северного Аральского моря вплоть до того, чтобы вода дошла до самого города Аральска. Сейчас вода находится в 17 км от города», - сказал он изданию.

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