МСХ о сибирской язве в Кыргызстане: опасности для Казахстана нет

Министерство сельского хозяйства Казахстана пока не предпринимает никаких мер в связи с госпитализацией 11 человек с подозрением на сибирскую язву в Кыргызстане.

Конкретные решения будут приниматься только после того, как эксперты определят источник и перемещение животноводческой продукции, отметили в ведомстве.

В МСХ считают, что опасности для Казахстана произошедший случай не представляет.

«В целом из Кыргызстана живого скота мы не перевозим. Есть предприятия, которые поставляют на наш рынок животноводческую продукцию. Информация появилась только вчера, мы знаем, что заболели 11 человек. Сейчас будем работать с кыргызскими коллегами, решать, принимать четкие меры. В первую очередь, нужно определить источник, откуда появилось, перемещение через границу животноводческой продукции. Пока карантина и запрета нет. Как таковой, опасности нет», - сказал председатель Комитета ветеринарного и надзора МСХ РК Арман Утегулов.

Кыргызские СМИ ранее сообщали, что в Джалал-Абадской области с подозрением на сибирскую язву госпитализированы 11 человек. Инфекционисты клинический диагноз подтвердили, на проведение лабораторных исследований взяты пробы.

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Как стало известно, госпитализированные употребляли в пищу мясо, однако точный диагноз установят лабораторные исследования. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное. Они получают необходимое лечение. Все зараженные сибирской язвой участвовали в забое скота.