Валюта нал
USD 339.04 339.90
RUB 5.38 5.42
EUR 394.95 397.00
Валюта бирж
USD/KZT
340.44
-0.005%
EUR/KZT
396.31
-0.003%
RUB/KZT
5.38
+0.002%
EUR/USD
396.31
-0.003%
EUR/CHF
396.31
-0.003%
EUR/JPY
396.31
-0.003%
GBP/USD
449.86
-0.003%
USD/CHF
340.44
-0.005%
USD/JPY
340.44
-0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
340.44 396.31 5.38
-0.005% -0.003% +0.002%
Рынки
Нефть Brent
73.94
-0.019%
Нефть WTI
68.36
-0.003%
Золото
1271.7
+0.001%
Серебро
16.4
-0.004%
Платина
879
+0.005%
Никель
151.91
+0.000%
Алюминий
2176
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
73.94 68.36 1271.7
-0.019% -0.003% +0.001%
Индексы
KASE
2382.12
+0.001%
Dow Jones
24580.9
+0.002%
Nasdaq
109.28
-0.018%
FTSE 100
7682.27
+0.000%
S&P 500
2754.88
-0.004%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
5387.38
+0.011%
Hang Seng
29129.5
-0.007%
Nikkei 225
22438.5
-0.006%
Ibovespa
71110
+0.004%
BSE Sensex
35689.6
+0.007%
FTSE/JSE
50612.2
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2382.12 24580.9 109.28
+0.001% +0.002% -0.018%

МСХ о сибирской язве в Кыргызстане: опасности для Казахстана нет

27.06.2018 20:00   478   0

Министерство сельского хозяйства Казахстана пока не предпринимает никаких мер в связи с госпитализацией 11 человек с подозрением на сибирскую язву в Кыргызстане.

Конкретные решения будут приниматься только после того, как эксперты определят источник и перемещение животноводческой продукции, отметили в ведомстве.

В МСХ считают, что опасности для Казахстана произошедший случай не представляет.

«В целом из Кыргызстана живого скота мы не перевозим. Есть предприятия, которые поставляют на наш рынок животноводческую продукцию. Информация появилась только вчера, мы знаем, что заболели 11 человек. Сейчас будем работать с кыргызскими коллегами, решать, принимать четкие меры. В первую очередь, нужно определить источник, откуда появилось, перемещение через границу животноводческой продукции. Пока карантина и запрета нет. Как таковой, опасности нет», - сказал председатель Комитета ветеринарного и надзора МСХ РК Арман Утегулов.

Жители Астаны считают повышение тарифов на проезд необоснованным из-за плохого сервиса...
В городе всего шесть специализированных касс по продаже транспортных карточек, но работают они в те же часы, что и большинство горожан. Недостаточно и...

Кыргызские СМИ ранее сообщали, что в Джалал-Абадской области с подозрением на сибирскую язву госпитализированы 11 человек. Инфекционисты клинический диагноз подтвердили, на проведение лабораторных исследований взяты пробы.

Жители Астаны считают повышение тарифов на проезд необоснованным из-за плохого сервиса

Как стало известно, госпитализированные употребляли в пищу мясо, однако точный диагноз установят лабораторные исследования. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное. Они получают необходимое лечение. Все зараженные сибирской язвой участвовали в забое скота.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, в чем главная причина слабости высшего образования в Казахстане?
  • 1. Низкие заработные платы преподавателей

  • 2. Низкий уровень квалификации преподавателей

  • 3. Коррупция в высших эшелонах власти и в вузах

  • 4. Устаревшие подходы в методике преподавания

  • 5. Недостаточное финансирование из государственного бюджета

  • 1. Низкие заработные платы преподавателей
    25

  • 2. Низкий уровень квалификации преподавателей
    39

  • 3. Коррупция в высших эшелонах власти и в вузах
    66

  • 4. Устаревшие подходы в методике преподавания
    16

  • 5. Недостаточное финансирование из государственного бюджета
    9

Цифра дня
11
человек
утонули в водоемах Казахстана за минувшие выходные (23-24 июня)
Цитата дня
Теперь для Юга, Севера Кореи и США времена войны позади. И мы идем по пути к миру и сотрудничеству!
Мун Чжэ Ин
Президент Южной Кореи
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное