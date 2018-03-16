Муратхан Токмади приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы

"Стекольный король" Муратхан Токмади, решением специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области, приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы без конфискации имущества. Отбывать наказание бизнесмен будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Напомним, что 10 октября 2017 года Алмалинский районный суд города Алматы признал Токмади виновным по статьям "Вымогательство", а также "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" УК РК.

Его приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной инспекции средней безопасности.

Муратхан Токмади предстал перед судом в Таразе по обвинению в убийстве бывшего председателя правления "БТА банка" Ержана Татишева.

Напомним, что 8 марта Токмади совершил побег из платного отделения Жамбылской областной больницы. Нашли его под утро 9 марта. Сам подсудимый признал свой проступок ошибкой.

После этого поступило ходатайство от государственного обвинителя Асхата Нурлыбаева, который попросил суд выслушать в качестве свидетеля по делу бывшего главу КНБ РК Нартая Дутбаева, ныне отбывающего наказание в колонии, без представителей средств массовой информации, дабы обеспечить неразглашение сведений государственной важности. Допрос свидетеля производился в режиме видеоконференции с судом № 2 Есильского района Астаны.

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В своем выступлении Нурлыбаев отметил, что по итогам рассмотрения материалов дела вина Токмади полностью доказана, показания свидетелей позволили воссоздать истинную картину происшествия, имевшего место 19 декабря 2004 года в Кодайском районе.

Сам подсудимый вину свою полностью признал. «Следовательно, убийство Ержана Татишева было совершено со злым умыслом. В то же время Татишев считал Муратхана Токмади своим другом, оказывал ему финансовую и деловую поддержку. Однако это не остановило ни заказчиков убийства, ни его исполнителя», – отметил в своем выступлении прокурор.