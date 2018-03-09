Муратхан Токмади прокомментировал свой побег (видео)

На сайте КНБ опубликовано видео, на котором Муратхан Токмади называет свой побег из больницы ошибкой, передает МИА "Казинформ".

«Я Муратхан Токмади, чувствую себя хорошо, на здоровье не жалуюсь. Привлечен к уголовной ответственности по факту убийства Ержана Татишева в 2004 году по заказу Аблязова. Свою вину признаю, что подтверждал в суде. 8 марта в ожидании своего приговора я попытался сбежать, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов и водворен в СИЗО. Свою вину признаю и считаю, что это была ошибка», - говорит Токмади на видео, размещенном на сайте КНБ.

Как сообщалось, по данным КНБ, 8 марта 2018 года около 19 часов 20 минут Токмади Муратхан Шакерханулы, 1966 года рождения, уроженец города Аягоз Восточно-Казахстанской области, подозреваемый в совершении умышленного убийства бывшего председателя правления АО «Банк Туран Алем» Татишева Е.Н. по заказу Аблязова М.К., совершил попытку побега из здания Жамбылской областной больницы.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин, способствовавших совершению побега Токмади М.Ш.

КНБ РК: "Токмади оперативно задержан в условиях города Тараз"

Судебный процесс в Таразе проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области. На первом же заседании подсудимый полностью признал свою вину. Уголовное дело в отношении М. Токмади по убийству Е. Татишева состоит из 79 томов. Председательствует на процессе судья Азамат Тлепов. Прения по делу Муратхана Токмади начнутся 12 марта.