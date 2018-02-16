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Муратхан Токмади полностью признал вину в убийстве Татишева

16.02.2018 15:15   2097   1

Главное судебное разбирательство началось в Таразе по уголовному делу в отношении бизнесмена Муратхана Токмади, лидера ОПГ «Депутатский корпус».

В пятницу в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области журналистам не дали возможность находиться в зале суда. Накануне защита ходатайствовала о запрете фото- и видеосъемки как подсудимого, так и самого адвоката, и суд принял это во внимание.

Журналистам предоставили отдельное помещение, где велась видеотрансляция.

Подсудимый полностью признал свою вину в предумышленном убийстве, и на вопрос председательствующего на процессе судьи Азамата Тлепова признаёт ли он себя полностью виновным, ответил утвердительно. Далее суд заслушал двоих свидетелей по делу убийства банкира - его охранников. 

Один из них, Сергей Козлихин, рассказал о том, как во время охоты на волков М. Токмади и Е. Татишев гонялись по степи на машине. За рулём автомобиля Toyota Land Cruiser находился банкир, а Токмади сидел на заднем сидении, у него было ружье 12-го калибра, которое ему передал сам банкир. Е.Татишев получил огнестрельное ранение в правую сторону затылочной части головы, пуля прошла навылет через левый глаз. С.Козлихин утверждает, что после выстрела побледневший М.Токмади тогда произнес фразу: «Ты же понимаешь, я не хотел». 

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То же самое подтвердил и второй допрошенный на суде охранник. Роковой выстрел в голову банкира в 2004 году был признан следствием неосторожного обращения с оружием. Однако собранные новым следствием доказательства и заключение экспертизы указывают на предумышленный характер выстрела в голову.

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Напомним, в 2004 году М. Токмади получил год лишения свободы за непредумышленное убийство банкира Ержана Татишева и почти сразу вышел по амнистии. 

В 2017 году за вымогательство и незаконное хранение оружия он был осужден на три года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Однако в то же время Генеральная прокуратура провела расследование по вновь открывшимся обстоятельствам давнего убийства, процессуальный прокурор ходатайствовал об отмене приговора 2004 года и возобновлении производства по уголовному делу.

В телеинтервью М. Токмади сам признался в убийстве банкира на охоте в районе станции Отар Кордайского района Жамбылской области и рассказал, что преступление совершено по заказу беглого олигарха Мухтара Аблязова. В 79 томах уголовного дела М.Токмади инкриминируется обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктов «ж», «з» части 2 статьи 96 УК РК «убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений, а равно по найму» в редакции 1997 года.

Охранник Татишева рассказал в суде подробности убийства банкира

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миллионов тенге
потратили алматинцы на престижные номера для авто
Цитата дня
Состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца.
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
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