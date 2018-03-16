Муратхану Токмади могут добавить срок за побег

Судебное разбирательство в Таразе по обвинению Муратхана Токмади в убийстве 14-летней давности завершено. Токмади приговорили к 10,5 годам лишения свободы. Гособвинение запрашивает для дополнительное наказание для подсудимого за побег.

Как сообщалось ранее, суд приговорил назначить наказание Муратхану Токмади в виде 10,5 лет лишения свободы без конфискации имущества в учреждении максимальной безопасности.

В ходе процесса, в период объявленного недельного перерыва, 52-летний подсудимый совершил побег из здания Жамбылской областной больницы, куда был помещен под охрану после жалоб на здоровье.

Как известно, вечером 8 марта Токмади Муратхан, подозреваемый в совершении умышленного убийства бывшего председателя правления АО «Банк Туран Алем» Татишева Е.Н. по заказу Аблязова М.К., совершил попытку побега из здания больницы. После информации о побеге все выездные пути из Тараза были перекрыты, проводился тщательный досмотр всех выезжающих автомашин, областная больница была оцеплена. Токмади был оперативно задержан в одном из микрорайонов Тараза и водворен в учреждение ЖД-158/1 ДУИС по Жамбылской области.

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Проведены мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин, способствовавших совершению побега. Как стало известно от представителя гособвинения, прокурора Асхата Нурлыбаева, факт попытки побега Муратхана Токмади из больницы выделен в отдельное производство, идет расследование.

Напомним, бизнесмен Муратхан Токмади обвинялся в убийстве бывшего главы АО «Банк ТуранАлем» (ныне «БТА Банк») Ержана Татишева.

По итогам судебного разбирательства более чем 10-летней давности Токмади получил год лишения свободы за непредумышленное убийство и почти сразу вышел по амнистии.

В 2017 году за вымогательство и незаконное хранение оружия он был осужден на три года лишения свободы приговором Алмалинского суда города Алматы. Генеральная прокуратура провела расследование по вновь открывшимся обстоятельствам убийства 2004 года, и производство по этому делу было возобновлено.

Заказчиком убийства называется беглый олигарх Мухтар Аблязов, оценивший в $4 млн убийство главы банка. В начавшемся 12 февраля в Таразе главном судебном разбирательстве по уголовному делу из 79 томов в отношении Муратхана Токмади фигурировали более 130 свидетелей.

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