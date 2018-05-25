МВД: из Казахстана выдворены тысячи иностранцев

В Министерстве внутренних дел подвели итоги нарушений иностранцами правил миграции, передает Zakon.kz.

«С 21 по 24 мая проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Нелегал-2018" по выявлению и пресечению незаконной миграции граждан третьих стран и деятельности организаторов каналов незаконной миграции. Выявлено более 11 тысяч иностранцев, нарушивших правила пребывания, с привлечением к административной ответственности. По решению судов из страны выдворено более 1000 иностранцев и водворено в приемники-распределители 660 лиц», - сообщил представитель МВД РК Алмас Садубаев.

Также полицейские проверили работодателей на использование иностранной рабочей силы. В итоге из-за выявленных нарушений к ответственности привлекли 479 работодателей. Кроме того, в ходе рейда полицейские задержали 20 преступников, находящихся в розыске.

Также представитель Садубаев рассказал, что министерствами внутренних дел и сельского хозяйства проведен совместный рейд в Южно-Казахстанской области. Ведомства хотели выяснить законность перевозки сельскохозяйственных животных и на наличие нарушений ветеринарных правил.

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Администрацией скотного рынка «Кахар» с 21 мая т.г. прекращена деятельность в связи с передислокацией. При этом установлено, что реализация сельскохозяйственных животных на рынке продолжается. Специальными совместными группами ведомства проверили 115 автомашин, перевозящих скот для реализации на скотном рынке. В результате стражи порядка нашли 160 голов неидентифицированного скота. За незаконную перевозку скота без ветеринарных документов 13 человек привлекли к административной ответственности.

Сотрудниками полиции возле закрытого рынка задержан житель области, у которого изъята краденая скотина. Задержанный признался в приобретении четырех краденых голов КРС.