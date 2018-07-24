МВД о задержанных по делу Тена: Полиция не схватила первых попавшихся

Как отметил на пресс-конференции в Астане вице-министр внутренних дел Рашид Жакупов, по делу в отношении подозреваемых в убийстве Дениса Тена создана следственно-оперативная группа, уголовное дело находится в производстве следственного департамента МВД РК.

Вице-министр подчеркнул, что его ведомство в случаях с расследованием резонансных дел неоднократно сталкивалось с утверждениями в соцсетях о том, что в таких случаях полиция хватает первых попавшихся под руку.

«Но у нас система правосудия построена таким образом, что предварительное следствие находится под надзором органов прокуратуры, выводы следствия проверяются судом, поэтому схватить и первое попавшесся лицо представить суду - это нонсенс», - заявил Жакупов.

«Мы читаем комментарии в соцсетях и СМИ. Мы располагаем неопровержимыми доказательствами. Я думаю, что мы представим суду, что установлены истинные лица, виновные в этом преступлении, – сказал он и добавил: «Мы проверяем причастность этих лиц к совершению других преступлений. Их опознали некоторые потерпевшие в социальных сетях. Мы проверим следственным путём все эти заявления».

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Напомним, 19 июля 2018 года фигурист Денис Тен скончался от потери крови. Когда он выходил из ресторана, он заметил автоворов, который пытались снять зеркала с его автомобиля. Во время борьбы преступники нанесли спортсмену несколько ножевых ранений.