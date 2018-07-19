МВД: Около 190 человек утонуло в Казахстане с начала года

С начала текущего года в водоемах Казахстана утонуло 186-ть и пострадало 367 человек, сообщил 19 июля вице-министр внутренних дел страны Юрий Ильин.

«На водоемах страны 186 человек с начала года погибло, из них 65 – детей», - сказал Ильин на пресс-конференции в Службе Центральных Коммуникаций.

Он уточнил, что 85% погибших, то есть 160 человек, утонуло во время купального сезона, причем на минувшей неделе зафиксировано максимальное с начало году количество смертельных исходов на водоемах – за этот период утонуло 46 человек.

При этом, количество пострадавших с начала года, с учетом провалившихся под лед зимой, составляет 367 человек.

На водоёмах с начала года пострадало порядка 367 человек. К ним относятся и те случаю, которые произошли в зимний период, а именно те, кто провалился под лёд, автомобильные переезды и так далее.

Шесть смертельных исходов на прошлой неделе пришлись на пляжи Капчагая.

«Из шести утонувших, четыре погибли в результате резкого поднятия волны на Капчагайском водохранилище, остальные утонули из-за купания в алкогольном опьянении», - отметил вице-министр.

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По его словам, в тот же период на Капшагайском водохранилище было спасено более 50 человек, из них 12 оказана реанимационная помощь с дальнейшей госпитализацией.

«Необходимо отметить, что 70 % утонувших приходится на местность, где не оборудованы пляжи, в основном это сельская местность. В этой связи, учитывая тенденцию гибели людей на водоёмах, направлено соответствующее распоряжение в регионах об усилении как профилактической деятельности, так и проведения патрулирования данных водоемов», - продолжил Ильин.

По его данным, большинство случаев гибели на водоемах в Казахстане приходится на период с трех часов дня до шести вечера, в основном в выходные и в праздничные дни.

«Большое количество утонувших среди детей приходится на возраст от 3-х до 10 лет, наиболее опасные участки, где фиксируется наибольшее количество погибших, это река Урал – 15 человек, пятеро детей, Капчай – 10 человек, один ребенок, Иртыш – 8 человек, из них трое детей. Сырдарья – 7 погибших, из них один ребенок», - заключил представитель МВД.

Фото: Svopi.ru