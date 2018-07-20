МВД опубликовало фото второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена

Полиция разыскивает второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

«Министерством внутренних дел на розыск второго подозреваемого в убийстве Дениса Тен ориентирован весь личный состав и другие силы территориальных департаментов внутренних дел», - сообщили в МВД.

По данным полиции, за совершение убийства разыскивается Кудайбергенов Арман Бурибаевич, 1994 года рождения, уроженец Кызылординской области. Приметы: рост 165-170 см, худощавого телосложения, был одет в черную футболку, серые джинсы, обувь черного цвета. Носит солнцезащитные очки. При получении какой-либо информации о месте нахождения разыскиваемого Министерство внутренних дел просит сообщить в ДВД города Алматы по телефонам: 8 (727) 254-40-42, 54-40-18, 254-41-00, 254-43-66 или 102.

Сообщается, что для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников МВД и ДВД города Алматы во главе с первым заместителем министра внутренних дел Жанатом Сулейменовым.

Разделить все стационары на две категории предложил глава минздрава

В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудниками полиции лица, причастные к совершению преступления, были установлены. Один из них - Нурали Киясов, 1994 года рождения уже задержан и водворен в изолятор временного содержания.

По данным прокурора города Алматы Ермека Жуйриктаева, задержанный признался в убийстве.