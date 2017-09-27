МВД РК: В стране свыше 17 тысяч объектов, уязвимых в террористическом отношении

Министерство внутренних дел насчитало в Казахстане свыше 17 тысяч объектов, уязвимых в террористическом отношении. К ним отнесены как здания министерств и ведомств, так и объекты госматрезерва, космической инфраструктуры, жизнеобеспечения, связи, теле- и радиовещания республиканского значения.

По словам заместителя начальника департамента по противодействию экстремизму МВД РК Еркина Калиева, около 2 тысяч являются особо важными государственными объектами (здания министерств, акиматов, специальных, правоохранительных органов, а также объекты Национального банка, его филиалы и хранилища – «Къ»), 1 800 – стратегическими (воинские части, объекты, связанные с добычей и переработкой топливно-энергетических полезных ископаемых, объекты химической промышленности, объект водного хозяйства – «Къ»). 350 являются опасными производственными объектами и почти 12 тысяч – местами массового скопления людей. Это торговые дома, кафе и рестораны, концертные залы, спортивные, развлекательные, транспортные и иные публичные сооружения, организации образования, здравоохранения, гостиницы.

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Из общего числа 11 тысяч, или 65%, принадлежат государственным органам, остальные — частным структурам.

«9 450 объектов в этом году были проверены на соответствие требованиям к системе антитеррористической защиты объектов УТО. Проверка показала, что лишь на 34% объектах защищенность соответствует предъявляемым требованиям», - сказал Еркин Калиев вчера в Астане в ходе Республиканской конференции «Противодействие террористическим угрозам на объектах, уязвимых в террористическом отношении».

В свою очередь представитель Штаба Антитеррористического центра Республики Казахстан Михаил Беликов, сообщил, что для совершения террористических атак преступники изыскивают возможности и денежные средства для незаконного приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов, готовят самодельные взрывные устройства из подручных средств и материалов, начиненных металлическими поражающими элементами. Активно используют в последнее время автотранспорт.

Наиболее распространенным преступлением, по его словам, являются анонимные сообщения о готовящемся акте терроризма. В этом случае наносится существенный вред общественной безопасности.

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«В каждом случае для проверки информации о взрывном устройстве привлекается больше количество сил и средств правоохранительных и специальных органов, наносится крупный ущерб в связи с временной приостановкой производственной деятельности объектов, уязвимых в террористическом отношении, особенно транспортной инфраструктуры», - посетовал он.

Между тем, по его словам, минимизировать данный вид преступления могут позволить средства определения номера с возможностью записи телефонных переговоров. Для поиска и задержания телефонных террористов по горячим следам правоохранительным и специальным органам в настоящее время необходимы также современные мобильные комплексы по обнаружению и определению местонахождения сотовых устройств стандарта 4G.

Не менее распространенными стали атаки с применением беспилотных летательных аппаратов. Противостоять им способны лишь аналогичные летательные аппараты, а также специальная стационарная техника, радиоэлектронной борьбы и сети-ловушки.

Фото – Аскар Ахметуллин

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