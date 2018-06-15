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МВД Узбекистана объявило в розыск бизнесмена Гафура Рахимова и его жену

15.06.2018 19:57   1530   0

МВД Узбекистана вновь объявило в розыск известного бизнесмена Гафура Рахимова и его жену Лолу Рахимову, передает Telegra.ph.

Согласно данным на сайте ведомства, 67-летний Гафур Рахимов и его 51-летняя супруга разыскиваются по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Узбекистана:

- статья 165, часть 3, пункт А («Вымогательство, совершенное в особо крупном размере»), наказание – лишение свободы от десяти до пятнадцати лет;

- статья 243 («Легализация доходов, полученных от преступной деятельности»), наказание – лишение свободы от пяти до десяти лет;

- статья 228, часть 3 («Использование заведомо подложного документа»), наказание – штраф от 25 до 50 минимальных размеров заработной платы или исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до двух лет либо лишение свободы до двух лет.

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МВД Узбекистана уже объявляло Рахимова в розыск – в 2013 году. Годом ранее власти США сочли бизнесмена одним из лидеров организованной преступной группировки «Братский круг», объединяющей выходцев из бывшего СССР. Рахимов был внесен в санкционный список американского Минфина, где остается до сих пор. В тот же год власти Узбекистана сняли Рахимова с поста вице-президента Национального Олимпийского комитета. Официально это объяснили сменой гражданства.

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МВД исключило имя бизнесмена из списка разыскиваемых после прихода к власти Шавката Мирзиёева. Предполагалось, что неприятности Рахимова были обусловлены конфликтом с дочерью прежнего президента Ислама Каримова Гульнарой. Аналитики считали, что теперь, когда Каримов умер, бизнесмен сможет даже вернуться в Узбекистан, который он покинул в 2010 году.

В январе 2018-го Рахимов был назначен исполняющим обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Он являлся членом исполнительного комитета ассоциации с 1998 года, а в последнее время занимал пост вице-президента. В мае Рахимов нанял адвокатов, которые будут добиваться исключения его имени из санкционного списка Минфина США.

Как рассказал «Фергане» адвокат бизнесмена Юрий Кузнецов, Рахимов никогда не подвергался судебному преследованию и не был признан виновным на основании судебного акта в каких-либо проступках ни в одной из стран, а то, что его клиент оказался в списке, является следствием политических преследований и политически мотивированных уголовных дел, возбужденных в отношении Рахимова и его близких в Узбекистане.

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Фото: Picstool.ru

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