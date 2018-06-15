МВД Узбекистана объявило в розыск бизнесмена Гафура Рахимова и его жену

МВД Узбекистана вновь объявило в розыск известного бизнесмена Гафура Рахимова и его жену Лолу Рахимову, передает Telegra.ph.

Согласно данным на сайте ведомства, 67-летний Гафур Рахимов и его 51-летняя супруга разыскиваются по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Узбекистана:

- статья 165, часть 3, пункт А («Вымогательство, совершенное в особо крупном размере»), наказание – лишение свободы от десяти до пятнадцати лет;

- статья 243 («Легализация доходов, полученных от преступной деятельности»), наказание – лишение свободы от пяти до десяти лет;

- статья 228, часть 3 («Использование заведомо подложного документа»), наказание – штраф от 25 до 50 минимальных размеров заработной платы или исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до двух лет либо лишение свободы до двух лет.

МВД Узбекистана уже объявляло Рахимова в розыск – в 2013 году. Годом ранее власти США сочли бизнесмена одним из лидеров организованной преступной группировки «Братский круг», объединяющей выходцев из бывшего СССР. Рахимов был внесен в санкционный список американского Минфина, где остается до сих пор. В тот же год власти Узбекистана сняли Рахимова с поста вице-президента Национального Олимпийского комитета. Официально это объяснили сменой гражданства.

У алматинской преступной группировки была изъята картина Пабло Пикассо за 1,5 млрд тенге

МВД исключило имя бизнесмена из списка разыскиваемых после прихода к власти Шавката Мирзиёева. Предполагалось, что неприятности Рахимова были обусловлены конфликтом с дочерью прежнего президента Ислама Каримова Гульнарой. Аналитики считали, что теперь, когда Каримов умер, бизнесмен сможет даже вернуться в Узбекистан, который он покинул в 2010 году.

В январе 2018-го Рахимов был назначен исполняющим обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Он являлся членом исполнительного комитета ассоциации с 1998 года, а в последнее время занимал пост вице-президента. В мае Рахимов нанял адвокатов, которые будут добиваться исключения его имени из санкционного списка Минфина США.

Как рассказал «Фергане» адвокат бизнесмена Юрий Кузнецов, Рахимов никогда не подвергался судебному преследованию и не был признан виновным на основании судебного акта в каких-либо проступках ни в одной из стран, а то, что его клиент оказался в списке, является следствием политических преследований и политически мотивированных уголовных дел, возбужденных в отношении Рахимова и его близких в Узбекистане.

Бюро по правам человека призвало прекратить блокировку соцсетей в РК

Фото: Picstool.ru