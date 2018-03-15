Валюта нал
USD 319.30 320.30
RUB 5.66 5.70
EUR 395.50 396.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

На 1 февраля 2018 года численность казахстанцев составила 18 177,7 тыс. человек

15.03.2018 19:15   898   0

Численность населения страны на 1 февраля 2018 года составила 18 177,7 тыс. человек, в том числе городского – 10 439,6 тыс. человек (57,4%), сельского – 7 738,1 тыс. человек (42,6%). По сравнению с 1 февраля 2017 года численность населения увеличилась на 240,6 тыс. человек или 1,3%, сообщает пресс-служба МНЭ РК.

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь 2018 года составило 33,3 тыс. человек, что на 4,4% больше, чем за соответствующий период 2017 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 21,42 родившихся.

Естественный прирост населения республики за данный период по сравнению с январем 2017 года увеличился на 2,5 тыс. человек или на 13,1% и составил 21,5 тыс. человек. Естественный прирост на 1000 населения составил 13,83 человека.

Бабушка с мальчиком из ЮКО прибыли в Астану...
Бабушка с 7-летним внуком прибыли в Астану для психологической реабилитации и прохождения экспертиз. Их поселили в «Доме мамы», сообщила д...

В январе 2018 года в республике зарегистрировано 317 умерших младенцев в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года число умерших детей в возрасте до 1 года увеличилось на 7,1%.

Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе 2018 года умерло 146 младенцев или 46,1% от общего числа смертных случаев среди младенцев. Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 64 или 20,2%, от болезней органов дыхания – 29 или 9,1% и от несчастных случаев, отравлений и травм – 11 или 3,5%.

Для жалоб госслужащих АДГСПК открыло телефон «горячей линии»

За январь 2018 года коэффициент младенческой смертности составил 9,53 случаев на 1000 родившихся.

В январе 2018 года в республике зарегистрировано 317 умерших младенцев в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года число умерших детей в возрасте до 1 года увеличилось на 7,1%.

Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе 2018 года умерло 146 младенцев или 46,1% от общего числа смертных случаев среди младенцев. Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 64 или 20,2%, от болезней органов дыхания – 29 или 9,1% и от несчастных случаев, отравлений и травм – 11 или 3,5%.

За январь 2018 года коэффициент младенческой смертности составил 9,53 случаев на 1000 родившихся.

Фото: Astana.vibirai.ru

  • Источник:
  • пресс-служба МНЭ РК
Высказать свое мнение
Вопрос дня
Нурсултан Назарбаев представил программу «7-20-25», которая должна сделать доступной жилищную ипотеку для широких слоев населения. Как Вы считаете, как эта программа отразится на экономике РК?
  • 1. Эта программа обвалит цены на недвижимость

  • 2. Способствует росту цен на недвижимость

  • 3. Обвалит банковскую систему Казахстана

  • 4. Поможет людям обзавестись своим жильем

  • 5. Суммы выделенных средств на всех не хватит

  • 1. Эта программа обвалит цены на недвижимость
    8

  • 2. Способствует росту цен на недвижимость
    19

  • 3. Обвалит банковскую систему Казахстана
    7

  • 4. Поможет людям обзавестись своим жильем
    20

  • 5. Суммы выделенных средств на всех не хватит
    21

Цифра дня
263
тысячи тенге
составляет стоимость альтернативной службы в армии Республики Казахстан
Цитата дня
Когда прогресс достигнет критического этапа и машины смогут эволюционировать самостоятельно, нельзя будет предугадать, насколько их цели совпадут с нашими
Стивен Хокинг
английский физик-теоретик и популяризатор науки
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное