На 20% может вырасти тариф на воду в Алматы

В Алматы тариф на холодную воду и канализационные услуги может вырасти сразу на 20%. Государственное коммунальное предприятие «Алматы Су» подало заявку на повышение стоимости кубического метра воды и ждет ответа департамента по регулированию естественных монополий.

По словам специалиста по связям с общественностью «Алматы Су» Серика Шагирова, нехватка получаемых от населения средств на нормальное обслуживание сетей; повышение зарплаты сотрудникам, не поднимавшиеся довольно долго – являются главными причинами повысить тариф.

«Последний раз тариф на воду менялся в 2014 году, и в декабре 2017 года мы вышли с заявкой по изменению тарифов. Почему в декабре? В октябре четыре предприятия водопроводно-канализационного комплекса были объединены в единое юридическое лицо. Сейчас тариф на воду без НДС 49,6 тенге, мы вышли с тарифной заявкой 60 тенге. Соответственно, с НДС это будет 55 тенге существующие и 67 тенге предполагаемые. Причины небольшого изменения тарифа связаны с тем, что на баланс предприятия в последние годы переданы за эти годы достаточно большое количество сетей и объектов, которые необходимо обслуживать, был присоединен новый Наурызбайский район, расширилась зона эксплуатации нашего предприятия, выросла налоговая нагрузка, соответственно, за четыре года не было индексации заработной платы работников», - цитирует Sputnik Казахстан Серика Шагирова.

Талгата Ермегияева посадили в дисциплинарный изолятор

Как отметил спикер, в настоящее время, расходы на содержание и ремонт сетей не покрываются и приходится экономить.

«Учитывая среднее потребление средней квартиры порядка 7-8 кубометров воды, повышение будет порядка 80-90 тенге, что соразмерно одной поездке на автобусе. Поэтому предполагаем, что большого влияния на потребителей не будет, так как вода у нас является одной из самых дешевых по республике и в структуре коммунальных платежей занимает вместе с канализацией порядка 4-5%, тогда как бутылка воды 0,5 литра стоит те же 60 тенге», - отметил Серик Шагиров.

Одобрят ли антимонопольщики повышение тарифа - станет известно в конце января.