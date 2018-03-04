На 7 лет осудили экс-директора костанайского филиала Казахавтодора

В Костанайском городском суде № 2 оглашён приговор по уголовному делу в отношении экс-директора местного филиала Казахавтодора, сообщает МИА «Казинформ».

53-летний Нурлану Молдатаеву были предъявлены обвинения ст.189 ч.4 п.2 УК РК. Он, по версии обвинения, использовал свое служебное положение и при пособничестве директора ТОО «Стройгазсервис ЛТД» Н. Науменко, из корыстных побуждений совершил хищение вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

Как выяснилось, 27 октября 2016 года и 29 ноября 2016 года между Костанайским областным филиалом АО НК «КазАвтоЖол» (заказчик) и КОФ РГП «Казахавтодор» (подрядчик) были заключены дополнительные соглашения к договору на выполнение работ по содержанию автодорог республиканского значения на общую сумму 174 млн тенге.

«Для освоения указанных бюджетных денежных средств, согласно условиям заключенного договора и годового производственного плана, необходимо было выполнить дополнительные объемы работ по зимнему содержанию дорог республиканского значения по Костанайской области в срок до 31 декабря 2016 года, путем закупа материалов и горюче-смазочных материалов», - прокомментировали в облсуде.

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В декабре 2016 года Н. Молдатаев задался преступным замыслом совершения хищения в особо крупном размере вверенного чужого имущества Казахавтодор путем присвоения.

«Молдатаев, достоверно зная о документальном списании в декабре 2016 года дизельного зимнего топлива в количестве 220 тысяч литров, реализовал свой преступный замысел, направленный на хищение вверенного чужого имущества, принадлежащего КОФ РГП «Казахавтодор». Используя свое служебное положение, под предлогом возврата долга перед ТОО «Стройгазсервис ЛТД» и тем самым введя Е. в заблуждение относительно действительных фактов, получил лично от последнего талонами дизельное топливо по накладным на 220 тысяч литров на общую сумму 41 305 676 тенге», - добавили в ведомстве.

Эти деньги Нурлан Молдатаев в дальнейшем не использовал на работы по выполнению текущего содержания автомобильных дорог, а присвоил их. Кроме этого, чтобы скрыть факт хищения, Молдатаев при пособничестве Науменко, составил фиктивные акты приема передачи 220 тысяч литров дизельного зимнего топлива в ТОО «Стройгазсервис ЛТД» по представленным Науменко доверенностям и накладным. Подписав данные фиктивные документы, он представил в бухгалтерию КОФ РГП «Казахавтодор» для документального учета возврата займа.

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«Приговором суда Нурлан Молдатаев признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.189 ч.4 п.2 УК РК, и ему назначено наказание 7 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности», - заключили в пресс-службе суда.