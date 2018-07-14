На Атакенте прошел Летний забег Алматы марафона

Сегодня на территории КЦДС «Атакент» прошел Летний забег – сезонное соревнование, которое проводится в рамках подготовки к ежегодному международному Алматы марафону. 1000 смельчаков, не побоявшихся знойного лета, вышли на старт и успешно преодолели свои дистанции

На детской дистанции (3 км) самыми быстрыми оказались Данил Породнов среди мальчиков и Адия Кадырова среди девочек. Данил опередил лидера среди девочек Адию всего на 2 минуты и прибежал с результатом 11 минут 16 секунд.

Настоящая борьба за первенство была среди участников основной дистанции – 12 км. Ведь тройки лидеров среди мужчин и женщин сражалась не только за памятные подарки, но и за денежный призовой фонд - 200 000 тенге. Его разделили между собой

среди мужчин:

1 место – Михаил Красилов

2 место – Ержан Джанарстанов

3 место – Георгий Шейко

среди женщин:

1 место – Аида Естерекова

2 место – Екатерина Шатная

3 место – Альфия Бекмансурова

Екатерина Шатная занимается бегом уже более 20 лет и не пропускает ни одного бегового соревнования. «Это здорово, что в Алматы регулярно проходят такие соревнования. Постоянно держишь себя в тонусе. Кроме Алматы, я участвую и на международных стартах как по бегу, так и в триатлоне. Локация, конечно, очень интересная и необычная, необычная трасса. Спасибо, что всегда готовите какие-то сюрпризы для спортсменов – пробежаться сегодня по Атакенту было особенно приятно».

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«Для настоящих атлетов не может быть отговорок, почему он сегодня пропустит тренировку или соревнование. Конечно, алматинское лето диктует свои условия и заставляет спортсменов перейти на более энергосберегающий режим или искать способы тренироваться с учетом температуры и осадков. Нам также пришлось подстраиваться под погодные условия: мы перенесли старт на полчаса раньше, постарались сделать так, чтобы участники меньше времени провели на активном солнце. Но радует, что спорт становится все более популярным и участники вышли на старт счастливыми и готовыми к преодолению трассы, несмотря ни на что», - заметила Салтанат Казыбаева, директор Алматы марафона.

Впереди в планах команды Алматы марафона проведение еще несколько беговых, триатлонных и велосоревнований до конца года. 4-5 августа впервые пройдет Кубок Азии по триатлону, организуемый Алматинской Федерацией Триатлона совместно с Алматы марафоном. 19 августа стартует велогонка Tour of World Class Almaty, а вслед за ней Чемпионат Казахстана по пауэрлифтингу – 15-16 сентября. Беговые соревнования продолжатся уже в октябре – осенью пройдут Полумарафон, Женский забег и Осенний забег.

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Фото: «Алматы марафон»