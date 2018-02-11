На Байконуре отменили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а»

На космодроме «Байконур» отменили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-08», сообщил «Роскосмос».

Как отмечается в сообщении, а 5 минут до пуска «Роскосмос» сообщил о готовности, но ракета не стартовала.

«На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются. Пуск перенесён на резервную дату - 13 февраля», - говорится в сообщении «Роскосмоса».

Как пояснили в Роскосмосе, планировалось, что впервые в истории грузовой корабль достигнет Международной космической станции по новой схеме: менее чем за три с половиной часа. Традиционной считается двухсуточная схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.

Впервые причалить к МКС за три с половиной часа должен был и предыдущий космический грузовик «Прогресс МС-07». Но 12 октября пуск так же отменили за несколько секунд до старта из-за срабатывания автоматики. Ракету запустили 14 октября, и корабль как обычно добрался до МКС за двое суток.