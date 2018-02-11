Валюта нал
USD 324.50 325.30
RUB 5.74 5.77
EUR 397.50 398.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

На Байконуре отменили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а»

11.02.2018 20:00   1799   0

На космодроме «Байконур» отменили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-08», сообщил «Роскосмос».

Как отмечается в сообщении, а 5 минут до пуска «Роскосмос» сообщил о готовности, но ракета не стартовала.

«На старте прошла команда на автоматическое выключение двигателей, причины выясняются. Пуск перенесён на резервную дату - 13 февраля», - говорится в сообщении «Роскосмоса».

Как пояснили в Роскосмосе, планировалось, что впервые в истории грузовой корабль достигнет Международной космической станции по новой схеме: менее чем за три с половиной часа. Традиционной считается двухсуточная схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.

Впервые причалить к МКС за три с половиной часа должен был и предыдущий космический грузовик «Прогресс МС-07». Но 12 октября пуск так же отменили за несколько секунд до старта из-за срабатывания автоматики. Ракету запустили 14 октября, и корабль как обычно добрался до МКС за двое суток.

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, оправдано ли выделение 60 млрд тенге из госфонда соцстрахования (ГФСС) компании КазАгро для кредитования сельхозпроизводителей?
  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы

  • 1. Да, наше сельское хозяйство не выживет без государственной поддержки
    424

  • 2. Да, сельское хозяйство должно стать драйвером экономики РК
    241

  • 3. Нет, сельхозпроизводители не смогут вернуть эти деньги государству
    242

  • 4. Нет, сельхозпроизводители должны сами решать свои проблемы
    128

Цифра дня
10
случаев холеры
зарегистрировано в Алматы на 9 февраля 2018 года
Цитата дня
Состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца.
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное