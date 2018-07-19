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На главреда Ratel.kz Марата Асипова завели новое уголовное дело

19.07.2018 19:46   731   0

На главного редактора Ratel.kz Марата Асипова завели новое уголовное дело. Об этом у себя на странице в Facebook написал журналист издания Вадим Борейко.

Как отметил у себя на странице Вадим Борейко, 19 июля Марата Асипова вызвали в ДВД Алматы на допрос по новому уголовному делу.

«Основание – заявление бизнесмена Зейнуллы Какимжанова, который обратился в полицию с жалобой на «злостное неисполнение судебного решения» М. Асиповым. Начато досудебное расследование по ст.430 ч.1 УК РК (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо документа)», - написал Вадим Борейко.

«З. Какимжанов требует уголовного наказания для М. Асипова и В. Процентова (бывший бизнес-партнер заявителя), которые не опубликовали опровержения и не удалили с сайта Ratel.kz статьи Геннадия Бендицкого (умер 3 декабря 2017 года)», - говорится в письме Борейко.

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«30 марта 2018 года портал Ratel.kz был заблокирован по определению Медеуского суда в обеспечение исковых требований прокурора Медеуского района. 4 апреля были заглушены все другие домены, которыми пользовалась редакция. Материалы о З. Какимжанове исчезли из отрытого доступа. Тем не менее, 28 мая с. г. З. Какимжанов написал новое заявление в полицию. Спустя месяц начато досудебное расследование», - пишет Вадим Борейко.

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Напомним, это уже второе его заявление в ДВД Алматы на журналистов.

По первому в конце марта было начато досудебное расследование по ст. 274 ч. 3 УК РК (Распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ) - в отношении сотрудников Ratel.kz Асипова, Мекебаева, Анны Калашниковой, а также замредактора журнала Forbes Kazakhstan Александра Воротилова. Асипов имеет статус подозреваемого. Остальные трое - свидетели с правом на защиту.

«Это расследование длится уже почти четыре месяца. 28 мая решением Медеуского суда Алматы выход портала Ratel.kz был прекращен (а именно в этот день Какимжанов подал второе заявление)», - написал Вадим Борейко.

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