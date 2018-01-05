На некоторых телефонах навсегда отключили WhatsApp

С января 2018 года мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых гаджетах.

В частности, это относится к устаревшим операционным системам, таким как мобильная Windows версии 8.0 и более старых вариаций. Также нововведение коснётся BlackBerry 10 и BlackBerry OS, пишет Life.ru.

Как отметили разработчики, отключение будет постепенным, но в конечном счёте на всех непопулярных гаджетах WhatsApp работать не будет.

В 2018-м мессенджер перестанет поддерживать Nokia S40. А ещё через два года, к 2020-му, WhatsApp отключится на смартфонах под управлением Android 2.3.7, а также на более старых версиях.