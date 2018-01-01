На сколько повысились пенсии казахстанцев с нового года?

В министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили, на сколько в новом году повысились пенсии в республике.

Как отмечается в сообщении ведомства, в соответствии с Законом РК «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы» минимальная пенсия с 1 января 2018 года составит 33 745 тенге, размер базовой пенсионной выплаты - 15 274 тенге.

«Размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с начала 2018 года будут повышены на 8 %», - отмечается в письме.

С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии с учетом базовой пенсии составит 49 019 тенге. Эти изменения коснутся более 2 млн пенсионеров, которые сегодня получают пенсии.

Кроме того, одним из нововведений в 2018 году также станет назначение базовой пенсии с 1 июля 2018 года по новой методике в зависимости от стажа участия в пенсионной системе.

«Так, если трудовой стаж составляет 10 и менее лет или стаж вовсе отсутствует, то размер базовой пенсии будет равен 54% от величины прожиточного минимума. За каждый год сверх 10 лет ее размер будет увеличиваться на 2% и при стаже 33 и более лет составит 100% ПМ», - объяснили в министерстве.

С 1 января 2018 года размер МРП увеличился на 6%

Таким образом, всем состоявшимся пенсионерам с 1 июля 2018 года будет произведен единовременный перерасчет базовой пенсии, по итогам которого ожидается, что базовая пенсия в размере 100% ПМ будет у 44,1% получателей, от 74 до 100% от ПМ - у 44,5% получателей.

В ведомстве отметили, что такой подход восстанавливает социальную справедливость - чем больше человек работал, тем выше у него пенсия. Это касается всех пенсионеров, как состоявшихся, так и будущих.