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На въездах в город Атырау построят 4 стационарных поста полиции

23.07.2018 16:26   1773   0

На въездах в город Атырау построят 4 стационарных поста полиции. Такая мера позволит полицейским более оперативно реагировать на возникновение внештатных ситуаций, передает корреспондент Kursiv.kz.

Как сообщили в Региональной службе коммуникаций Атырауской области, ПСД новых объектов получили положительное заключение госэкспертизы, в марте текущего года строительство стационарных постов полиции началось.

«При вьезде в город Атырау всего будет построено 4 поста - на въездах со стороны Астрахани, Уральска, Кульсары и Индера. Это позволит полицейским более оперативно реагировать при возникновении каких-то внештатных ситуаций, а также иметь данные обо всех въехавших и выехавших из города авто», - рассказали в пресс-службе ДВД Атырау.

Основная часть преступлений совершается так называемыми «гастролерами», контингентом прибывающим из других областей на легкие заработки в Атырау в основном на выходные.

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«Также особо важна роль постов во время путины для тотального контроля автомобильного потока, что внесет ощутимую лепту в борьбу с браконьерством, - отметили в департаменте.

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Как отметили в РСК Атырауской области, посты будут оборудованы видеокамерами с базой данных, которые в автоматическом режиме будут вести учет всех авто.

По информации управления строительства Атырауской области, окончание строительства обьектов запланировано на сентябрь текущего года. Новые посты будут установлены на автодорогах Атырау-Орал, Атырау-Индер, Атырау-Актау и Котяевка-Рубеж.

Напомним, ранее в 2016 году, во время рабочей поездки в Индерский район, глава региона Нурлан Ногаев дал поручение разработать концепцию строительства постов полиции на выездах из города. Аким области отметил, что такая мера позволит усилить контроль над транспортным потоком, дисциплинирует водителей и благотворно скажется на безопасности дорожного движения.

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