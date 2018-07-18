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Начальник станции "Кокшетау" подозревается в получении взятки в размере 600 тысяч тенге

18.07.2018 10:50   767   4

Задержан начальник станции "Кокшетау" в Акмолинской области. Об этом сообщили в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции.

«12 июля текущего года Антикоррупционной службой по Акмолинской области изобличен начальник станции "Кокшетау" Акмолинского отделения дороги грузовых перевозок АО "НК КТЖ" Молдаков, который подозревается в получении денежного вознаграждения в сумме 600 000 тенге от подчиненных за покровительство одному из ТОО, выполняющему ремонт железнодорожных путей», - сообщил официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Нурлан Жахин.

По данному делу проводится досудебное расследование.

18 июля 12:26
Лидия
Для примера, недавно в новостях была новость, гаишника задержали за взятку. Он попросил 2 донера))) теперь ему надо выплатить около 900 тыс тенге) вот наша служба работает, не дай бог он бы их еще и съел)
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18 июля 12:21
Лидия
Вот если будут ловить больших рыб, взятки скажем по 50- 100 миллионов, тогда люди воодушевятся!
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18 июля 11:59
Марина Ковалевская
600 тыс тенге небольшая сумма. пишут только о копейках. За копейками хорошо все следят. Лучше бы про миллиарды писали, которые каждый день куда то сливают. Одно только ЭКСПО чего стоит..
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18 июля 11:36
Лидия
Мда, этой службе нужно было найти виноватого, вот они и нашли))) сейчас ему пару меченых купюр подкинуть и можно будет обвинить) и при это прикрыть своего человека))
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Вопрос дня
Как Вы думаете, почему казахстанцы предпочитают отдыхать за рубежом? Потому что в Казахстане…
  • 1. Плохой сервис

  • 2. Неоправданно высокие цены

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане

  • 1. Плохой сервис
    37

  • 2. Неоправданно высокие цены
    74

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)
    21

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)
    5

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане
    6

Цифра дня
163 604
тенге
составила среднемесячная номинальная заработная плата казахстанца за июнь 2018 года
Цитата дня
Во-первых, со мной ничего не изменилось, я каким был, таким и остался. Я был избран президентом во взрослом возрасте, и в этом возрасте твои приоритеты не слишком меняются. Но нам приходится реагировать на то, что происходит вокруг нас
Владимир Путин
Президент России

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