Начальник станции "Кокшетау" подозревается в получении взятки в размере 600 тысяч тенге

Задержан начальник станции "Кокшетау" в Акмолинской области. Об этом сообщили в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции.

«12 июля текущего года Антикоррупционной службой по Акмолинской области изобличен начальник станции "Кокшетау" Акмолинского отделения дороги грузовых перевозок АО "НК КТЖ" Молдаков, который подозревается в получении денежного вознаграждения в сумме 600 000 тенге от подчиненных за покровительство одному из ТОО, выполняющему ремонт железнодорожных путей», - сообщил официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Нурлан Жахин.

По данному делу проводится досудебное расследование.