Нацбюро переводов: 100 учебников на казахском - задача для всех вузов

Директор национального бюро переводов Рауан Кенжеханулы предложил всему научному сообществу Казахстана подключиться к работе над проектом "Новое гуманитарное знание: 100 новых учебников на казахском языке".

По его словам, в отборе и переводе лучших мировых гуманитарных учебных пособий на казахский язык важно участие ученых-практиков, которые в дальнейшем будут работать со студентами по этим книгам.

Напомним, что проект "Новое гуманитарное знание: 100 новых учебников на казахском языке" входит в государственную программу "Рухани жангыру": модернизация общественного сознания": национальное бюро переводов было создано в этом году специально для реализации проекта по переводу на казахский язык лучших учебных пособий в области гуманитарных наук.

Как сообщил в ходе онлайн-конференции 27 сентября директор национального бюро переводов, основатель и руководитель компании в сфере электронного образования Bilim Media Group, общественный деятель Рауан Кенжеханулы, в настоящий момент бюро уже ведет работу над переводом 17 таких учебников, основная масса которых является трудами по философии и психологии. К отбору остальных учебных пособий, как и к работе над ними руководитель нацбюро рассчитывает привлечь все научное сообщество Казахстана.

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"Если есть какие-то идеи или предложения по учебникам, которые на ваш взгляд, должны быть переведены в рамках этого проекта и ложатся в рамки гуманитарного знания, то, пожалуйста, мы готовы принимать предложения, - сказал Рауан Кенжеханулы. - Есть сайт проекта - kitap.kz, там есть возможность предлагать варианты, прилагать к ним короткую аннотацию и объяснить, почему вы считаете этот учебник достойным перевода. Есть еще такой момент - люди, которые считают себя способными участвовать в проекте, в качестве переводчика, редактора, если они считают, что их опыт и знания должны быть использованы в этом проекте, мы с удовольствием рассмотрим их кандидатуры, пожалуйста, через тот же веб-сайт можно делать эти предложения", - добавил он.

По его словам, примерно такой принцип - широкого участия научной общественности - был использован и при отборе первых 17 книг, работа над которыми уже ведется в рамках проекта.

"Отбирали эти книги с участием всех наших учебных заведений: во все наши вузы были разосланы письма с информацией об этом проекте и с просьбой дать предложения к списку учебников, которые будут переводиться, - пояснил глава нацбюро. - И от наших вузов было получено порядка 800 предложений, это учебники, которые так или иначе интересуют преподавателей и профессуру наших вузов, которые ими используются в аудиториях", - добавил он.

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Более того, продолжил он, некоторые из этих учебников - полностью или частично, уже переводились действующим преподавательским составом казахстанских вузов для использования в работе со своей аудиторией. Разумеется, что нынешние переводчики, готовящие те же учебные пособия теперь в "промышленных" масштабах, рассчитывают на подключение этих преподавателей в качестве соавторов перевода или консультантов.

"Вот, основываясь на этих предложениях, рабочая группа отбирала учебники, которые нам на этот год утвердили", - подчеркнул Рауан Кенжеханулы. Он напомнил, что рабочая группа, созданная для отбора учебников для перевода, руководствуется целым рядом критериев. Основными среди них является использование учебного пособия в университетах, входящих в ТОП-100 рейтинга вузов мира, "американских, и британских, и других глобальных образовательных центрах мира", как уточнил глава нацбюро.

"Эти учебники должны быть переизбраны не менее трех раз, но большинство учебников, которые мы сегодня переводим, издавались 10 и более раз, - продолжил он. - Это уже о чем-то говорит, и при каждом переиздании они обновлялись и по структуре, и по содержанию. Последнее переиздание этих учебников должно происходить не позднее, чем три года, то есть они должны быть выпущены не ранее 2014 года, потому что необходимо, чтобы учебник и его издание были актуальными", - добавил он.

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Наконец, учебник, который будет переведен на казахский язык в рамках этого проекта, должен быть современным: Рауан Кенжеханулы отметил, что учебное пособие сегодня это - "не только книжка, но и целый комплекс материалов, которые идут с ним".

"Это и интерактивные задания, и вебсайты, и лекции, есть различные форматы, мы хотели бы, чтобы эти учебники были разработаны в таком формате, - заметил он. - Ну, и конечно, мы говорим об учебниках, поэтому смотрим на то, чтобы эти учебники были нейтральные с точки зрения идеологии, потому что есть материалы и пособия, которые уходят в те или иные направления. Поэтому учебники должны давать обзор, историю развития той или иной науки и обзор тех концепций, идей и трендов, которые сегодня в той или иной науке есть, они не должны пропагандировать какую-то идею или концепцию. Вот примерно такой набор критериев, на базе которых были отобраны те 17 наименований, которые сейчас есть", - резюмировал он.

Говоря о направлениях, по которым будут отбираться учебные пособия, спикер онлайн-конференции сослался на статью президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", где оговаривалась необходимость создания условий "для полноценного образования студентов по истории, политологии, социологии, философии, психологии, культурологии, филологии".

"Также есть направления экономики, в частности менеджмент и предпринимательство. Предметы, по которым есть необходимость перевода на казахский язык, будут переведены с английского, французского и немецкого языков. В рамках данного проекта налажено партнерство с ведущими издательскими организациями США, Великобритании, Швейцарии, Франции", — пояснил Рауан Кенжеханулы. И напоследок вернулся к помощи научного сообщества в работе над проектом: по его словам, в число 17 уже отобранных книг включен труд Карена Армстронга "История Бога — Тысячелетние искания в иудаизме, христианстве и исламе", которую перевели видные теологи Казахстана.