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Нацбюро: Храпуновы уклоняются от участия в следственных мероприятиях

27.02.2018 17:54   2733   1

Национальным бюро по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении бывшего акима города Алматы и ВКО Храпунова В.В., Храпуновой Л.К., Ильясова А.К. и других, сообщает пресс-служба Нацбюро.

В настоящее время собранные следствием доказательства в совершении особо тяжких преступлений позволили квалифицировать деяния подозреваемого Храпунова В.В. по статьям 235 (создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней),176 (присвоение и растрата вверенного чужого имущества), 177 (мошенничество), 193 (легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем), 307 (злоупотребление должностными полномочиями), 311 (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16.07.1997 года (УК РК).

Противоправные деяния Храпуновой Л.К. квалифицированы по статьям 235 (создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней), 177 (мошенничество) и 193 (легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем), Ильясова А.К. по статье 177 (мошенничество) УК РК.

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В соответствии с частью 1 статьи 206 УПК РК постановление о квалификации деяния подозреваемого объявляется не позднее 24 часов с момента вынесения постановления. В случае неявки подозреваемого или его защитника постановление может быть объявлено и по истечении 24-х часов.

В связи с нахождением подозреваемых Храпунова В.В., Храпуновой Л.К. и Ильясова А.К. вне пределов РК и уклонением от явки, Антикоррупционная служба, руководствуясь частью 8 статьи 206 УПК РК, с согласия прокурора публикует сообщение о квалификации их деяний в средствах массовой информации.

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Для участия в объявлении постановления и проведении необходимых следственных действий подозреваемым Храпунову В.В., Храпуновой Л.К. и Ильясову А.К. необходимо в срок до 20 марта 2018 года явиться в административное здание Национального Бюро по противодействию коррупции.

Для участия в следственных действиях подозреваемые вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс (статья 68 УПК РК).

Если защитник не будет приглашен подозреваемыми или их законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс (статья 67 УПК РК).

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При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника прокурором или лицом, осуществляющим досудебное производство, подозреваемым или представляющим в установленном порядке их интересы лицам необходимо заранее уведомить орган уголовного преследования.

Напомним, ранее подозреваемые Храпунов В.В., Храпунова Л.К. и Ильясов А.К. вызывались Антикоррупционной службой на 26 февраля 2018 года для проведения допроса, однако в назначенное время они не явились и не уведомили о причинах, препятствующих явке.

 

  • Источник:
  • пресс-служба Нацбюро по противодействию коррупции
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