Валюта нал
USD 344.70 345.50
RUB 5.48 5.52
EUR 401.00 402.90
Валюта бирж
USD/KZT
344.64
+0.003%
EUR/KZT
402.95
+0.004%
RUB/KZT
5.49
-0.002%
EUR/USD
402.95
+0.004%
EUR/CHF
402.95
+0.004%
EUR/JPY
402.95
+0.004%
GBP/USD
451.93
+0.004%
USD/CHF
344.64
+0.003%
USD/JPY
344.64
+0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
344.64 402.95 5.49
+0.003% +0.004% -0.002%
Рынки
Нефть Brent
73.94
-0.019%
Нефть WTI
68.36
-0.003%
Золото
1271.7
+0.001%
Серебро
16.4
-0.004%
Платина
879
+0.005%
Никель
151.91
+0.000%
Алюминий
2176
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
73.94 68.36 1271.7
-0.019% -0.003% +0.001%
Индексы
KASE
2382.12
+0.001%
Dow Jones
24580.9
+0.002%
Nasdaq
109.28
-0.018%
FTSE 100
7682.27
+0.000%
S&P 500
2754.88
-0.004%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
5387.38
+0.011%
Hang Seng
29129.5
-0.007%
Nikkei 225
22438.5
-0.006%
Ibovespa
71110
+0.004%
BSE Sensex
35689.6
+0.007%
FTSE/JSE
50612.2
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2382.12 24580.9 109.28
+0.001% +0.002% -0.018%

Наибольший рост пенсии произошел в регионах близ Семипалатинского полигона

25.07.2018 14:41   447   0 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

Наибольшее количество пенсионеров, размер базовой пенсионной выплаты которым с 1 июля 2018 года составил 100% от прожиточного минимума, приходится на районы трех областей, прилегающие к Семипалатинскому ядерному полигону, сообщила руководитель Управления пенсионного и социального обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана Жадыра Даулетханова.

«Вообще, по регионам мы не делим, но в основном у нас преобладание базовой пенсионной выплаты на уровне стопроцентного соответствия с прожиточным минимумом наблюдается в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и в Павлодарской областях, поскольку там люди проживали в зонах экологического бедствия, вблизи Семипалатинского полигона», - сказала Даулетханова во время онлайн-конференции на портале BNews.

Она пояснила, что, согласно закону «О Семипалатинском ядерном полигоне» общий трудовой стаж у них высчитывается в пропорции 1 к 1,5.

Полицейские ищут вандалов, разграбивших «Памятник погибшим шахтерам» в Караганде...
Полицейские ищут вандалов, разграбивших «Памятник погибшим шахтерам», установленный на площади центрального парка отдыха Караганды, сообщи...

«Соответственно, если у этого человека трудовой стаж 20 лет, то он умножается на полтора, у них и базовая пенсионная выплата выше, чем у имеющих такой же стаж», - пояснила представительница министерства.

Александр Терентьев: В 90% случаев с ипотечниками у финансовых институтов есть судебное решение на выселение людей

Прожиточный минимум, к размеру которого приравнивается базовая пенсионная выплата пенсионеров в этих регионах, составляет с 1 января 2018 года 28 284 тенге. При этом после изменения методики начисления базовой пенсионной выплаты ее средний размер по республике, по сведениям Даулетхановой, составляет 26 тыс. тенге.

Материалы по теме

Александр Терентьев: В 90% случаев с ипотечниками у финансовых институтов есть судебное решение на выселение людей

Полицейские ищут вандалов, разграбивших «Памятник погибшим шахтерам» в Караганде

Активистов, устроивших митинг возле головного офиса Нацбанка, увезли в РОВД

Казахстанка объявлена в розыск властями США по делу о мошенничестве

Общественный совет: С 2010 года преступность в Алматы выросла в 4 раза

Методика базовой пенсионной выплаты, измененная летом этого года, состоит из двух параметров: первый - это стаж до 1998 года, который был учтен для солидарной пенсионной выплаты, требуемый стаж для женщин – 20 лет, для мужчин – 25 лет. Второй параметр – это стаж после 1998 года, который учитывается по обязательным пенсионным взносам.

«Если до 1 июля все пенсионеры получали, независимо от стажа и зарплаты, базовую пенсионную выплату в одинаковом размере, это 15 274 тенге или 54% от прожиточного минимума, то с 1 июля их выплаты уже зависят также от стажа участия в накопительной пенсионной системе», - напомнила руководитель Управления пенсионного и социального обеспечения министерства.

В частности, если у пенсионерки стаж до 1998 года составляет 20 лет, а после 1998 года – 10 лет, то в совокупности ее стаж для начисления базового пенсионной выплаты составляет 30 лет. В результате она получает базовую пенсионную выплату на уровне 90% прожиточного минимума.

Полицейские ищут вандалов, разграбивших «Памятник погибшим шахтерам» в Караганде

«Если у граждан стаж менее 10 лет, базовая пенсионная выплата остается в том же размере – 54% от прожиточного минимума, за каждый год стажа добавляется по 2%, если стаж 11 лет – 56%, если 12 лет – 58%. Самая максимальная базовая выплата, составляющая 100% от прожиточного минимума, будет у граждан с совокупным трудовым стажем 33 года и более», - заключила Даулетханова.

Фото: Ru.wikipedia.org

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, почему казахстанцы предпочитают отдыхать за рубежом? Потому что в Казахстане…
  • 1. Плохой сервис

  • 2. Неоправданно высокие цены

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане

  • 1. Плохой сервис
    305

  • 2. Неоправданно высокие цены
    591

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)
    170

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)
    37

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане
    42

Цифра дня
8,444
трлн тенге
составили пенсионные накопления казахстанцев по состоянию на 1 июля 2018 года
Цитата дня
Общественность города поднимает вопрос отправить в отставку Министерство внутренних дел и ДВД города. Потому что это системный сбой. Если не принять такое решение, будут привыкать. Замылились глаза, что здесь такое происходит. Нужно обновить руководство.
Рахман Алшанов
член Общественного совета Алматы

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное