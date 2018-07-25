Наибольший рост пенсии произошел в регионах близ Семипалатинского полигона

Наибольшее количество пенсионеров, размер базовой пенсионной выплаты которым с 1 июля 2018 года составил 100% от прожиточного минимума, приходится на районы трех областей, прилегающие к Семипалатинскому ядерному полигону, сообщила руководитель Управления пенсионного и социального обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана Жадыра Даулетханова.
«Вообще, по регионам мы не делим, но в основном у нас преобладание базовой пенсионной выплаты на уровне стопроцентного соответствия с прожиточным минимумом наблюдается в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и в Павлодарской областях, поскольку там люди проживали в зонах экологического бедствия, вблизи Семипалатинского полигона», - сказала Даулетханова во время онлайн-конференции на портале BNews.
Она пояснила, что, согласно закону «О Семипалатинском ядерном полигоне» общий трудовой стаж у них высчитывается в пропорции 1 к 1,5.
«Соответственно, если у этого человека трудовой стаж 20 лет, то он умножается на полтора, у них и базовая пенсионная выплата выше, чем у имеющих такой же стаж», - пояснила представительница министерства.
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Прожиточный минимум, к размеру которого приравнивается базовая пенсионная выплата пенсионеров в этих регионах, составляет с 1 января 2018 года 28 284 тенге. При этом после изменения методики начисления базовой пенсионной выплаты ее средний размер по республике, по сведениям Даулетхановой, составляет 26 тыс. тенге.
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Методика базовой пенсионной выплаты, измененная летом этого года, состоит из двух параметров: первый - это стаж до 1998 года, который был учтен для солидарной пенсионной выплаты, требуемый стаж для женщин – 20 лет, для мужчин – 25 лет. Второй параметр – это стаж после 1998 года, который учитывается по обязательным пенсионным взносам.
«Если до 1 июля все пенсионеры получали, независимо от стажа и зарплаты, базовую пенсионную выплату в одинаковом размере, это 15 274 тенге или 54% от прожиточного минимума, то с 1 июля их выплаты уже зависят также от стажа участия в накопительной пенсионной системе», - напомнила руководитель Управления пенсионного и социального обеспечения министерства.
В частности, если у пенсионерки стаж до 1998 года составляет 20 лет, а после 1998 года – 10 лет, то в совокупности ее стаж для начисления базового пенсионной выплаты составляет 30 лет. В результате она получает базовую пенсионную выплату на уровне 90% прожиточного минимума.
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«Если у граждан стаж менее 10 лет, базовая пенсионная выплата остается в том же размере – 54% от прожиточного минимума, за каждый год стажа добавляется по 2%, если стаж 11 лет – 56%, если 12 лет – 58%. Самая максимальная базовая выплата, составляющая 100% от прожиточного минимума, будет у граждан с совокупным трудовым стажем 33 года и более», - заключила Даулетханова.
Фото: Ru.wikipedia.org