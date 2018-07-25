Наибольший рост пенсии произошел в регионах близ Семипалатинского полигона

Наибольшее количество пенсионеров, размер базовой пенсионной выплаты которым с 1 июля 2018 года составил 100% от прожиточного минимума, приходится на районы трех областей, прилегающие к Семипалатинскому ядерному полигону, сообщила руководитель Управления пенсионного и социального обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана Жадыра Даулетханова.

«Вообще, по регионам мы не делим, но в основном у нас преобладание базовой пенсионной выплаты на уровне стопроцентного соответствия с прожиточным минимумом наблюдается в Восточно-Казахстанской, Карагандинской и в Павлодарской областях, поскольку там люди проживали в зонах экологического бедствия, вблизи Семипалатинского полигона», - сказала Даулетханова во время онлайн-конференции на портале BNews.

Она пояснила, что, согласно закону «О Семипалатинском ядерном полигоне» общий трудовой стаж у них высчитывается в пропорции 1 к 1,5.

«Соответственно, если у этого человека трудовой стаж 20 лет, то он умножается на полтора, у них и базовая пенсионная выплата выше, чем у имеющих такой же стаж», - пояснила представительница министерства.

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Прожиточный минимум, к размеру которого приравнивается базовая пенсионная выплата пенсионеров в этих регионах, составляет с 1 января 2018 года 28 284 тенге. При этом после изменения методики начисления базовой пенсионной выплаты ее средний размер по республике, по сведениям Даулетхановой, составляет 26 тыс. тенге.

Методика базовой пенсионной выплаты, измененная летом этого года, состоит из двух параметров: первый - это стаж до 1998 года, который был учтен для солидарной пенсионной выплаты, требуемый стаж для женщин – 20 лет, для мужчин – 25 лет. Второй параметр – это стаж после 1998 года, который учитывается по обязательным пенсионным взносам.

«Если до 1 июля все пенсионеры получали, независимо от стажа и зарплаты, базовую пенсионную выплату в одинаковом размере, это 15 274 тенге или 54% от прожиточного минимума, то с 1 июля их выплаты уже зависят также от стажа участия в накопительной пенсионной системе», - напомнила руководитель Управления пенсионного и социального обеспечения министерства.

В частности, если у пенсионерки стаж до 1998 года составляет 20 лет, а после 1998 года – 10 лет, то в совокупности ее стаж для начисления базового пенсионной выплаты составляет 30 лет. В результате она получает базовую пенсионную выплату на уровне 90% прожиточного минимума.

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«Если у граждан стаж менее 10 лет, базовая пенсионная выплата остается в том же размере – 54% от прожиточного минимума, за каждый год стажа добавляется по 2%, если стаж 11 лет – 56%, если 12 лет – 58%. Самая максимальная базовая выплата, составляющая 100% от прожиточного минимума, будет у граждан с совокупным трудовым стажем 33 года и более», - заключила Даулетханова.

Фото: Ru.wikipedia.org