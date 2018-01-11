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Налоговики займутся получающими зарплату в конвертах казахстанцами

11.01.2018 15:45   3986   1

Около одного миллиона казахстанцев получают заработную плату в конвертах, заявила вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на брифинге в СЦК после критики президента страны.

Напомним, в послании президента республики от 10 января была раскритикована деятельность Министерства труда и социальной защиты населения РК за слабую работу с самозанятым населением. Глава государства считает, что гражданам необходимо предоставить больше возможностей для открытия собственного дела или получения новой профессии.

По данным Минтруда, в апреле 2017 года ведомство подсчитало количество граждан, которые не платят пенсионные взносы, социальные отчисления, не имеют статуса индивидуальных предпринимателей, а также не входят в категорию получателей социальных выплат.

Из 18 млн казахстанцев статус не определен у 3,2 млн человек.

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«Кто они? Из этого числа хотелось бы остановиться на тех, которые заявили себя непродуктивно самозанятыми или безработными. Здесь вопрос стоит о тех, кто работает без официальной заработной платы. Таких у нас 940 тысяч человек. Вы представляете, что они работают, получают зарплату в конвертах. Они не отчисляют обязательных платежей в бюджет, не перечисляют пенсионных взносов и не думают о тех рисках, которые могут наступить. Ими конкретно занимается министерство финансов и департаменты государственных доходов», - сказала Светлана Жакупова.

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В ходе проверок, по информации спикера, еще более 500 тыс. человек определены как выехавшие из страны. Студентами определили себя 123 тыс. человек, умершими заявлены 12 тыс. человек.

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«Есть граждане, 178 тысяч человек, которые заявили себя индивидуальными предпринимателями, но они отсутствуют в базе данных министерства финансов как зарегистрировавшиеся лица, занимающиеся бизнесом. Они также работают, но не перечисляют взносов, налогов, соцотчислений. Считайте, что уже порядка миллиона человек должны легализовать свою деятельность», - добавила Светлана Жакупова.

Она напомнила, что Нурсултан Назарбаев в послании говорил о необходимости упростить порядок регистрации самостоятельно занятых граждан и эта работа уже была проведена, однако сами граждане не торопятся актуализировать свои данные.

«Такой регистрации от них мы ждем, но на сегодня пока регистрации нет. Поэтому Комитет госдоходов со своими территориальными департаментами работают точечно», - уточнила спикер.

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Цитата дня
Такие "нововведения" (в каз. языке - ред.) иногда доходят до смешного. Например, "галамтор" ("Интернет"), "колтырауын" ("крокодил"), "кyй сандык" ("фортепиано") и таких примеров полно. Необходимо пересмотреть подходы к обоснованности таких переводов и терминологически приблизить наш язык к международному уровню
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