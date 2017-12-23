Население планеты к новому году достигнет почти 7,6 млрд человек

К началу 2018 года на Земле будут жить 7 млрд 591 млн 541 тыс человек. Такие данные содержатся в прогнозе, обнародованном в пятницу, 22 декабря, фондом «Население Земли» (Stiftung Weltbevölkerung), передает Укринформ.

Как отмечается в сообщении, до января 2018 года на нашей планете будет жить 7 млрд 591 млн 541 тыс человек.

За год численность жителей Земли увеличится примерно на 83 млн человек. По данным фонда, прирост населения на планете составляет в среднем 2,6 человека в секунду.

Быстрыми темпами он идет в Африке - эксперты считают, что к 2050 году на континенте будет жить 2,5 млрд человек. В связи с этим они советуют активнее реализовывать образовательные программы, чтобы избежать нежелательных беременностей.