Насколько подорожало жилье в Казахстане за последние 6 месяцев?

Аналитики Krisha.kz назвали главные ценовые тенденции, а также оценили перспективу возможного роста цен, в том числе в связи с программой «7-20-25».

Согласно мнению экспертов, несмотря на события, которые могли дестабилизировать рынок недвижимости РК, первая половина 2018 года завершилась без грандиозных трансформаций. При этом адекватная коррекция цен, произошедшая в последние 6 месяцев, стала показателем хорошего состояния рынка и восстановления спроса, отмечают аналитики.

В большинстве регионов в последнее время, как отмечают эксперты, преобладает положительная динамика, которая теперь лишь изредка сменяется снижением.

Можно увидеть изменения, если сравнивать первую половину 2018 года со второй 2017 года. Так, прирост среднего ценового показателя за весь период в некоторых населённых пунктах страны достиг 4-5 % и даже превысил эту планку. В частности, в тройке лидеров оказались Петропавловск, где средние цены предложений в первом полугодии стали выше на 5.5 %, Семей (+4.9%) и Астана (+3.7%).

Положительная динамика, в пределах 1 и 1.8%, наблюдалась в Шымкенте и Караганде. В Костанае и Уральске индекс цен сдвинулся вверх всего на 2.3 и 2.4%. Прирост в Актобе, Павлодаре, Усть-Каменогорске и Кокшетау составил менее 1%.

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В трех городах было зафиксировано снижение средних цен. В Актау полугодовой индекс просел на 1.9%, в Таразе - на 0.8%. В наименьшей степени это проявилось в Алматы (- 0.6%).

Эксперты также отметили, что в первом полугодии индикатор стоимости жилья в Казахстане оказался на 1.5% выше, чем в предыдущие шесть месяцев.

Что касается уровня текущих цен, актуальных в июне, то ситуация выглядит так: наиболее дешёвая недвижимость находится в Таразе и Актобе. Средняя стоимость одного квадратного метра составляет 151.8 и 153.8 тыс. тенге.

Единица площади в Павлодаре и Семее стоит порядка 163 и 164 тыс. тенге. В Усть-Каменогорске - 167.7 тыс. тенге, в Уральске - 176 тыс. тенге, в Кокшетау и Костанае - 178.5 и 185.3 тыс. тенге соответственно.

В Петропавловске, Караганде и Шымкенте жильё дороже. Средняя стоимость квадрата в этих городах - 187.9, 198.9 и 199.5 тыс. тенге соответственно.

Алматы – остается лидером в рейтинге казахстанских городов с дорогой недвижимостью. В июне один квадратный метр здесь стоил около 341 тыс. тенге. На втором месте Астана (325.8 тыс.), на третьем - Актау (213.6 тыс.).

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Если сопоставить текущие показатели с прошлогодними, то можно заметить, что в некоторых регионах изменения весьма значительны. В наибольшей степени ситуация изменилась в Семее и Петропавловске, где индекс цен относительно июня 2017 года вырос на 6.3 и 10% соответственно.

Положительная динамика в пределах 1–4% наблюдается (относительно июня 2017 года) в Караганде (+1.2%), Павлодаре (+1.2%), Актобе (+1.3%), Уральске (+2% ), Астане (+2.9%) и Костанае (+3.9%). В Алматы и Шымкенте зафиксирован прирост, но менее значительный: 0.7 и 0.3% соответственно.

Снижение на 1-2% произошло в Усть-Каменогорске (- 0.9%), Кокшетау (-1.1%) и Таразе (-1.7%). Самый масштабный откат значений замечен в Актау, где средняя стоимость предложений в июне этого года на 5.5% ниже, чем 12 месяцев назад.

Что касается января 2018 года, то с тех пор индекс цен на жильё в городах РК вырос на 0.7%. Среди населённых пунктов, где это наиболее заметно, — Шымкент (+3.1%), Павлодар (+2.3%), Семей (+2.2%). В то же время снижение произошло в Караганде (-1.1%), Актобе (-0.8%), Кокшетау (- 0.8%), Актау (-0.6%), Алматы (-0.5%) и в Таразе (- 0.1%).

Динамика за последний месяц оказалось незначительной, но в некоторых городах о себе заявил отрицательный тренд. По сравнению с маем средние цены предложений максимально снизились в Актау (-3.3%), Таразе (-2%) и Караганде (-1.1%). В Шымкенте и Актобе наблюдался прирост на 1 и 1.3 % соответственно. В остальных регионах коррекции почти не произошло.

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Аналитики пришли к выводу, что в целом в течение года глобальных перемен не случилось. При этом событий, которые были направлены на изменение ситуации с ценами на недвижимость, было достаточно. Одно из наиболее ярких явлений полугодия — реформа жилищных программ и запуск новой ипотечной под названием «7-20-25».

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