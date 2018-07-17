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Назарбаев о курорте Маралды: "Это позор!"

17.07.2018 16:45   1615   1

Глава государства подверг критике уровень сервиса на туробъектах Маралды в Щербактинском районе Павлодарской области, когда ему презентовали туристический потенциал региона. Одним из проектов был новый курорт Маралды. Кадры из презентации не впечатлили Нурсултана Назарбаева.

Президент Казахстана порекомендовал не показывать никому «это безобразие» - кадры с изображением курорта Маралды.

«Вот сейчас Болат показывал, как в Маралды. Это же позор! - заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на совещании по итогам социально-экономического развития Павлодарской области акиму региона Булату Бакауову. - Не показывай это никому! Смотри, люди голые ходят, им негде присесть. Ты видел, толпа?».

«Там не то, что гостиницы, присесть негде! Нет навеса даже, это полное безобразие!» - сказал глава государства, увидев кадры презентации - Есть возможность привлечь людей, чтобы они заплатили, чтобы жили - нет возможности».

ФОТО: TODAY.KZ

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Как Вы думаете, почему казахстанцы предпочитают отдыхать за рубежом? Потому что в Казахстане…
  • 1. Плохой сервис

  • 2. Неоправданно высокие цены

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане

  • 1. Плохой сервис
    7

  • 2. Неоправданно высокие цены
    5

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)
    3

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)
    1

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане
    2

Цифра дня
163 604
тенге
составила среднемесячная номинальная заработная плата казахстанца за июнь 2018 года
Цитата дня
Во-первых, со мной ничего не изменилось, я каким был, таким и остался. Я был избран президентом во взрослом возрасте, и в этом возрасте твои приоритеты не слишком меняются. Но нам приходится реагировать на то, что происходит вокруг нас
Владимир Путин
Президент России

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