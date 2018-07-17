Назарбаев о «Нурлы жол»: «Нашими дорогами будут пользоваться правнуки»

Развитию экономики Павлодарского Прииртышья будет способствовать развитая транспортная, логистическая сеть, передает МИА «Казинформ».

«Строим дороги: железные, автомобильные - для чего? Потому что транспорт - это жизнь. Вот теми дорогами, которые я построил, будут пользоваться наши правнуки, и будут вспоминать. С большим удовольствием мы ездим по немецким дорогам, а их когда-то Конрад Аденауэр строил после войны», - сказал президент РК Нурсултан Назарбаев во время совещания по итогам социально-экономического развития Павлодарской области.

Президент привёл в пример качество испанских автомагистралей, которые возвёл Франсиско Франко, и по которым ездят до сих пор.

«Инфраструктура очень необходима для всего: приграничная торговля. Соседствуете с тремя пограничными областями России - это должно помогать развитию области, Казахстана. Нурлы жол же дает вам все», - сказал глава государства.