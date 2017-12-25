Назарбаев о переименованиях в свою честь: «Не надо этого делать»

Президент Казахстана в ходе встречи с представителями казахстанских СМИ прокомментировал переименование улицы Фурманова в свою честь.

«Кто-то мне написал письмо недавно, что Назарбаеву каменные памятники не нужны, раз он построил столицу. Я с ним полностью согласен. Это все суета. Я всегда выступаю против этого. Единственное, я согласился на университет (Назарбаев Университет – прим.), чтобы его все поддержали - и правительство, и страна. У нас не было такого, это самое продвинутое учебное заведение, которое служит примером всем другим университетам», - отметил президент.

Глава республики подчеркнул, что все остальное – это решение местных властей.

«Конечно, я своим указом могу запретить это делать. Я сейчас публично всем казахстанцам говорю: не надо этого делать! Не надо. Надо остаться в истории своими делами. Не большой длительной жизнью, не какими-то памятниками. Я стараюсь это делать. А что бывает с памятниками спустя время, мы все прекрасно знаем», - цитирует Sputnik Казахстан главу государства.

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Он также сказал, что Алматы является родным ему городом.

«Спасибо за все. Но не надо этого делать», - резюмировал президент.

Напомним, решение о переименовании улицы «Фурманова» в «Н.Назарбаева» было принято 30 ноября на сессии маслихата Алматы. Глава города Бауыржан Байбек отметил, что поступило большое количество обращений от представителей интеллигенции, НПО, горожан и особенно молодежи о присвоении имени Назарбаева одной из главных улиц мегаполиса - Фурманова.