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Назарбаев объявил первое воскресенье июля Национальным днем домбры

13.06.2018 18:43   441   0

В Казахстане появился Национальный день домбры. Как отмечено в Указе президента РК Нурсултана Назарбаева, праздник будет отмечаться каждое первое воскресенье июля (в этом году выпадает на 1 июля), сообщает пресс-служба Акорды.

"В целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить первое воскресенье июля Национальным днем домбры.

2. Правительству Республики Казахстан принять меры по реализации настоящего Указа.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования", - говорится в опубликованном указе.

Фото: Munaily-astana.kz

  • Источник:
  • пресс-служба Акорды
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