Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил граждан Республики с Днем благодарности.

«В этот знаменательный день казахстанский народ объединяет память о торжестве нравственности и духовности в тяжелые годы испытаний.

Доброта, взаимопомощь и уважение друг к другу позволили сформировать на благодатной казахской земле уникальную атмосферу дружбы и взаимопонимания, которой так дорожат и вправе гордиться все казахстанцы.

Светлые чувства благодарности к своим соотечественникам и родному краю наполняют его особым, глубоким смыслом», сказал глава государства.

По мнению Назарбаева, главное значение Дня благодарности – это сохранение исторической памяти, укрепление связи поколений и единства народа на прочной ценностной основе.