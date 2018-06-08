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Назарбаев Университет может стать заменой для абитуриентов программы «Болашак»

08.06.2018 18:55   1079   0

Президент Назарбаев университета Шигео Катсу прокомментировал стоимость обучения в ВУЗе. По его словам, НУ должен стать заменой для абитуриентов программы «Болашак», передает корреспондент Kursiv.kz.

«По сравнению с другими казахстанскими университетами, без сомнения, обучение в Назарбаев университете несомненно дороже. Это связанно с тем, что практически три четверти наших профессоров, преподавателей это иностранцы. Таково было наше соглашение с правительством РК. На начальном этапе нас просили стать такой преподавательской базой, которая привлекла бы к себе тех студентов, которые ранее уезжали по программе «Болашак». В итоге, правительство одобрило эту идею, правительство предоставляет нам государственные гранты на обучение студентов при условии, что уровень образования будет ничуть не ниже, чем если бы студенты обучались за границей», - рассказал президент Назарбаев Университета Шигео Катсу.

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Спикер добавил, что порядка 40% бакалавров Назарбаев Университета успешно продолжает академическое обучение в иностранных ВУЗах. А многие из них поступают в ведущие университеты мира.

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«Практика посылать бакалавров за границу была приостановлена в 2011 году. За исключением очень специфических дисциплин, к примеру, живописи. В 2017 году правительство получило отчет о нашей деятельности, и было принято решение некоторые гранты на получение магистерской степени также отдать Назарбаев Университету. Это было сделано в одностороннем порядке, мы не обращались к правительству с такой просьбой», - рассказал глава НУ.

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Шигео Катсу добавил, что университет будет прикладывать большие усилия для привлечения иностранных студентов. На его взгляд, сегодня их в НУ недостаточно много. Если взять общее количество студентов, то лишь 0,5% из них – иностранцы.

«Совсем недавно я читал интервью ректора одного из ВУЗов Алматы. И он в своем выступлении высказал мнение, что Назарбаев университет ждет фиаско. Аргументы были такие, что страна еще не готова трудоустроить наших выпускников, и эти молодые люди вынуждены будут покинуть нашу страну. Я считаю, что необходимо инвестировать в развитие человеческого потенциала, верить в будущее своей страны и в то, что можно изменить условия, необходимые как для образования, так и проведения научной деятельности», - добавил спикер.

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