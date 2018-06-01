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Назарбаев возмущен волокитой по делу об изнасиловании мальчика в ЮКО

01.06.2018 14:42   664   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Президент Нурсултан Назарбаев впервые публично прокомментировал скандал с изнасилованием ребенка в Южно-Казахстанской области и подверг резкой критике волокиту по данному делу со стороны чиновников. 

«Я на Совете Безопасности говорил... С мальчиком в Южном Казахстане событие случилось... старшеклассники изнасиловали мальчика. И такая волокита началась вокруг этого, и не могли никак никого найти и доказать», - заявил он, выступая на расширенном заседании политического совета партии «Нур Отан». 

«Знаете почему? Потому что везде цепочкой сидели родственники. Полиция — родственники, вышестоящие органы — тоже родственники, выше — тоже родственники. Все, чтобы замять это дело. Написано в законе, что этого не должно быть», - жестко заявил Назарбаев.

Напомним, в марте 2018 года стало известно об ученике 1 класса из села Абай Сарыагашского района ЮКО, которого регулярно насилуют старшеклассники из соседней школы. По словам бабушки пострадавшего мальчика, директора школ №74, где учатся насильники и №73, куда ходил мальчик скрывают факты насилия. ДВД Сарыагашского района также игнорирует все ее заявления.   

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В пресс-службе ДВД ЮКО тогда сообщили, что по фактам об избиении и изнасиловании семилетнего мальчика учениками школы в отделе полиции Сарыагашского РОВД возбуждено уголовное дело по статье 121 части 4 УК РК.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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