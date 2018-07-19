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Назарбаев выразил соболезнования семье погибшего Дениса Тена

19.07.2018 21:42   1978   0

Президент РК Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье заслуженного мастера спорта Республики Казахстан Дениса Тена в связи с его трагической гибелью, сообщает пресс-служба Акорды.

«С глубоким прискорбием воспринял весть о трагической гибели Дениса Юрьевича Тена – известного казахстанского спортсмена, бронзового призера зимних Олимпийских игр 2014 года. Примите мои соболезнования в связи с этой невосполнимой утратой. Он внес значительный вклад в становление и развитие отечественной школы фигурного катания, продвижение казахстанского спорта на самом высоком уровне. Его яркие достижения прославили нашу страну, способствуя популяризации спорта среди молодежи. Денис был не только выдающимся спортсменом, талант которого признавали и почитали во многих странах мира, но и незаурядной личностью, настоящим патриотом Казахстана. Светлая память о Денисе Юрьевиче Тене навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в телеграмме глава государства.

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  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)

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  • 1. Плохой сервис
    125

  • 2. Неоправданно высокие цены
    204

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)
    66

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)
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Цитата дня
Во-первых, со мной ничего не изменилось, я каким был, таким и остался. Я был избран президентом во взрослом возрасте, и в этом возрасте твои приоритеты не слишком меняются. Но нам приходится реагировать на то, что происходит вокруг нас
Владимир Путин
Президент России

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