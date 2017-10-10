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Н. Назарбаеву представили проект казахского алфавита на латинице

10.10.2017 09:15   1115   3

В ходе рабочей встречи с членами группы по реализации проекта по переходу государственного языка на латиницу, Нурсултану Назарбаеву был представлен проект единого стандарта казахского алфавита на латинской графике, подготовленный с учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения.  

Проект единого стандарта казахского алфавита на латинской графике

Президент отметил, что реформа государственного языка является одним из важных вопросов программы модернизации общественного сознания.

"В эти дни в обществе активно обсуждался вопрос относительно нового алфавита казахского языка. Многие принимали участие в этом. Идея о переходе на латинскую графику зародилась еще с момента обретения нами независимости. Переход казахской письменности на латиницу всегда оставался на моем особом контроле", - сказал Нурсултан Назарбаев.

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При этом глава государства, подчеркнув историческую значимость процесса перехода, указал на необходимость принятия консолидированного решения по этому вопросу.

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"Ни одна страна в мире так не обсуждала свой новый алфавит со всем народом. Нам важно знать мнение каждого. Более 300 обращений поступили в Администрацию Президента в связи переходом на латиницу. Отрадно, что и молодежь поддержала этот процесс", - сказал президент.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на активное участие ведущих общественных объединений, научных кругов и широкой общественности страны в обсуждении проекта нового алфавита казахского языка.

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Во время встречи о результатах проведённой работы главе государства доложили руководитель Института языкознания имени А. Байтурсынова Е.Кажыбек и директор республиканского координационно-методического центра развития языков имени Ш. Шаяхметова Е. Тлешов.

Заслушав отчет и мнения участников встречи, президент Казахстана остановился на отдельных вопросах, требующих особого внимания.

"В целом, я поддерживаю основные направления проводимой работы. В ходе реализации проекта был учтен мировой опыт. Это очень важно. Вместе с тем, следует продолжить информационно-разъяснительную работу в отношении процесса перехода казахского алфавита на латинскую графику", - сказал Назарбаев.

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Глава государства особо подчеркнул, что реформа не должна наносить вред развитию других языков и нарушать права граждан.

"Переход казахского языка на латиницу ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков. Использование русского языка на кириллице остается без изменений. Он будет также продолжать функционировать. Переход на новый алфавит облегчит изучение казахского языка", - сказал президент.

Нурсултан Назарбаев отметил, что переход на латиницу является весьма сложным процессом, цель которого заключается в создании условий для дальнейшего развития казахского языка и включения его в мировое информационное пространство.

Кроме этого, глава государства указал на необходимость подготовки учителей и методической базы для внедрения нового алфавита в систему образования и поручил Правительству разработать план его поэтапного введения.

В завершение президент Казахстана поблагодарил всех казахстанцев, ученых и языковедов за поддержку и активное участие в реализации реформы казахского алфавита.

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