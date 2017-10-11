Названы имена 33 номинантов благотворительной премии «Алтын Жүрек»

Озвучены имена 33 номинантов премии в области благотворительности «Алтын жүрек», на соискание которой в этом году подано рекордное количество заявок – 455. Среди номинантов: известный политолог Досым Сатпаев, ежегодное мероприятие «Алматы марафон», бизнесмены Бауржан Оспанов, Нурлан Смагулов, клуб «28 петель», а также волонтеры из США Виктория Шарбону и Элизабет Турнок.
«В этом году на соискание Премии «Алтын жүрек» было подано рекордное количество заявок – 455, более 100 из которых - от физических лиц. Одними из номинантов премии в этом году стал общественный деятель Досым Сатпаев, автор культурно-просветительского фонда «Сөз», который активно занимается просветительской деятельностью среди населения, благотворительное спортивное мероприятие «Алматы марафон», собранные средства от которого ежегодно направляются в благотворительность, а также американки Виктория Шарбону и Элизабет Турнок, открывшие в городе Тараз приют для матерей-одиночек и нуждающихся выпускников детских домов», - отмечается в пресс-релизе благотворительного фонда «Бауыржан».
Экспертный совет жюри отобрал по три претендента на Премию в 11 номинациях: «За помощь детям-сиротам», «За поддержку образования», «За заботу об инвалидах», «За поддержку в развитии спорта», «За заботу о ветеранах», «Меценат года», «Информационный благотворитель», «Благотворитель года», «Организация года», «За вклад в развитие здравоохранения», «За вклад в развитие Казахстана» (для иностранных граждан). Сами же претенденты не знают заранее о своем участии в номинации, заявки в адрес организаторов направляют свидетели их добрых поступков.
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В состав жюри в этом году вошли известные казахстанские общественные, культурные деятели, представители СМИ: телеведущая Адель Оразалинова, спортивный журналист Гений Тулегенов, казахстанская волейболистка Марина Стороженко, а также создатель театра «АРТиШОК» Галина Пьянова, общественный деятель Асия Ахтанова и специалист в области рекламы Асхат Ускембаев.
Имена лауреатов Премии будут озвучены на торжественной церемонии награждения, которая состоится традиционно 27 октября в 19:00 в Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая.
По словам исполнительного директора Фонда «Бауыржан», Гульзат Саховой за 11-летнюю историю «Алтын жүрек» число благотворителей увеличилось в 5 раз, в период 2016-2017 гг. в Казахстане, только согласно поступившим заявкам, осуществлена благотворительная деятельность на сумму более 29,4 миллиардов тенге. Наибольшее их количество было отмечено в номинациях, касающихся помощи детям-сиротам, развития спорта и образования. Благотворительность становится частью повседневной жизни казахстанцев.
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За это время осуществлено много добрых дел: построено 16 спортивных школ и 29 детских садов; проведен ремонт 23 общеобразовательных школ, 3 специализированных детских садов для детей-инвалидов, более 10 тысяч детей из малообеспеченных семей получили возможность отдохнуть в детских лагерях благодаря спонсорской поддержке; необходимым оборудованием были оснащены 33 компьютерных класса и 8 больниц; более 800 детей из малоимущих семей подготовлены к школе; в квартирах 26 ветеранов ВОВ был осуществлен ремонт и более 500 участников ВОВ, тружеников тыла, получили материальную помощь.
Традиция награждать людей с добрыми сердцами существует в Казахстане 11 лет. «Алтын жүрек» на сегодняшний день единственная в Центральной Азии премия в области благотворительности, постоянными организаторами которой являются Благотворительный фонд «Бауыржан», Партия «Нұр Отан», Группа компаний «Алтын Қыран», АО «ПетроКазахстан» при поддержке акимата города Алматы.
Номинанты национальной общественной премии «Алтын жүрек-2017»:
«За помощь детям-сиротам»
1.Хали Гумарова (поселок Есбол, Атырауская обл)
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2.Екатерина Яценко (г Екибастуз, Павлодарская обл)
3. Райымжан Кошкаров (ЮКО, г Туркестан)
«За поддержку образования»
1. Сеиткали Алшынбаев (г Кызылорда)
2.Мурат Адильханов (г Алматы )
3. ТОО «Отделстрой» (ЗКО, г.Уральск)
«За заботу об инвалидах»
1. Элеонора Бекказиева (ЗКО, г.Уральск)
2. Эмин Аскеров (г.Астана)
3. Биржан Қужақов (ЗКО, г Уральск)
«За поддержку и развитие спорта»
1. Бауржан Оспанов (г. Алматы)
2. Благотворительное спортивное мероприятие «Алматы марафон» (г.Алматы)
3. Военно-патриотический клуб «Олимп» (г.Костанай)
«За заботу о ветеранах»
1. РасимаТемербаева (г. Алматы)
2. АО «Петровское» (Акмолинская область, Шортандинский р-н, село Петровка)
3. ЖанарБуркитбаева (г Тараз)
«Меценат года»
1. Сергей Спицын (г Алматы)
2. Нурлан Смагулов (г Алматы)
3. ДосымСатпаев (г Алматы)
«Информационный благотворитель»
1. Информационно-медицинский портал Bestdoctor.kz (г Астана)
2. МайраАбдрахманова (г Алматы)
3. Социальный медиа-портал «Добрые вести» (г Алматы)
«Благотворитель года»
1. Закиржан Кузеев (г.Алматы)
2. Гульбаршин Султанова (г Актобе)
3. Темирлан Шайнусипов (Алматы обл, с. Ақтерек)
«Организация года»
1. «СВК» группа компании (г.Усть-Каменегорск)
2. ТОО «Magnum Cash&Carry»
3. АО «Kaspi Bank»
«За вклад в здравоохранение»
1. Клуб «28 петель» (г Актобе)
2. Малика Жусупова (г. Шымкент)
3. Ермек Аязбеков (г Алматы)
«За вклад в развитие Казахстана»
1. Виктория Шарбону и Элизабет Турнок (США)
2. Хеба Осман (г.Каир, Египет)
3. Виктория Акатьева-Костылева (г. Санкт-Петербург РФ).