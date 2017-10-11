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Названы имена 33 номинантов благотворительной премии «Алтын Жүрек»

11.10.2017 14:43   405   0

Озвучены имена 33 номинантов премии в области благотворительности «Алтын жүрек», на соискание которой в этом году подано рекордное количество заявок – 455. Среди номинантов: известный политолог Досым Сатпаев, ежегодное мероприятие «Алматы марафон», бизнесмены Бауржан Оспанов, Нурлан Смагулов, клуб «28 петель», а также волонтеры из США Виктория Шарбону и Элизабет Турнок.

«В этом году на соискание Премии «Алтын жүрек» было подано рекордное количество заявок – 455, более 100 из которых - от физических лиц. Одними из номинантов премии в этом году стал общественный деятель Досым Сатпаев, автор культурно-просветительского фонда «Сөз», который активно занимается просветительской деятельностью среди населения, благотворительное спортивное мероприятие «Алматы марафон», собранные средства от которого ежегодно направляются в благотворительность, а также американки Виктория Шарбону и Элизабет Турнок, открывшие в городе Тараз приют для матерей-одиночек и нуждающихся выпускников детских домов», - отмечается в пресс-релизе благотворительного фонда «Бауыржан».

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Экспертный совет жюри отобрал по три претендента на Премию в 11 номинациях: «За помощь детям-сиротам», «За поддержку образования», «За заботу об инвалидах», «За поддержку в развитии спорта», «За заботу о ветеранах», «Меценат года», «Информационный благотворитель», «Благотворитель года», «Организация года», «За вклад в развитие здравоохранения», «За вклад в развитие Казахстана» (для иностранных граждан). Сами же претенденты не знают заранее о своем участии в номинации, заявки в адрес организаторов направляют свидетели их добрых поступков.

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В состав жюри в этом году вошли известные казахстанские общественные, культурные деятели, представители СМИ: телеведущая Адель Оразалинова, спортивный журналист Гений Тулегенов, казахстанская волейболистка Марина Стороженко, а также создатель театра «АРТиШОК» Галина Пьянова, общественный деятель Асия Ахтанова и специалист в области рекламы Асхат Ускембаев.

Имена лауреатов Премии будут озвучены на торжественной церемонии награждения, которая состоится традиционно 27 октября в 19:00 в Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая.

По словам исполнительного директора Фонда «Бауыржан», Гульзат Саховой за 11-летнюю историю «Алтын жүрек» число благотворителей увеличилось в 5 раз, в период 2016-2017 гг. в Казахстане, только согласно поступившим заявкам, осуществлена благотворительная деятельность на сумму более 29,4 миллиардов тенге. Наибольшее их количество было отмечено в номинациях, касающихся помощи детям-сиротам, развития спорта и образования. Благотворительность становится частью повседневной жизни казахстанцев.

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За это время осуществлено много добрых дел: построено 16 спортивных школ и 29 детских садов; проведен ремонт 23 общеобразовательных школ, 3 специализированных детских садов для детей-инвалидов, более 10 тысяч детей из малообеспеченных семей получили возможность отдохнуть в детских лагерях благодаря спонсорской поддержке; необходимым оборудованием были оснащены 33 компьютерных класса и 8 больниц; более 800 детей из малоимущих семей подготовлены к школе; в квартирах 26 ветеранов ВОВ был осуществлен ремонт и более 500 участников ВОВ, тружеников тыла, получили материальную помощь.

Традиция награждать людей с добрыми сердцами существует в Казахстане 11 лет. «Алтын жүрек» на сегодняшний день единственная в Центральной Азии премия в области благотворительности, постоянными организаторами которой являются Благотворительный фонд «Бауыржан», Партия «Нұр Отан», Группа компаний «Алтын Қыран», АО «ПетроКазахстан» при поддержке акимата города Алматы.

Номинанты национальной общественной премии «Алтын жүрек-2017»:

«За помощь детям-сиротам»

1.Хали Гумарова (поселок Есбол, Атырауская обл)

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2.Екатерина Яценко (г Екибастуз, Павлодарская обл)

3. Райымжан Кошкаров (ЮКО, г Туркестан)

«За поддержку образования»

1. Сеиткали Алшынбаев (г Кызылорда)

2.Мурат Адильханов (г Алматы )

3. ТОО «Отделстрой» (ЗКО, г.Уральск)

«За заботу об инвалидах»

1. Элеонора Бекказиева (ЗКО, г.Уральск)

2. Эмин Аскеров (г.Астана)

3. Биржан Қужақов (ЗКО, г Уральск)

«За поддержку и развитие спорта»

1. Бауржан Оспанов (г. Алматы)

2. Благотворительное спортивное мероприятие «Алматы марафон» (г.Алматы)

3. Военно-патриотический клуб «Олимп» (г.Костанай)

«За заботу о ветеранах»

1. РасимаТемербаева (г. Алматы)

2. АО «Петровское» (Акмолинская область, Шортандинский р-н, село Петровка)

3. ЖанарБуркитбаева (г Тараз)

«Меценат года»

1. Сергей Спицын (г Алматы)

2. Нурлан Смагулов (г Алматы)

3. ДосымСатпаев (г Алматы)

«Информационный благотворитель»

1. Информационно-медицинский портал Bestdoctor.kz (г Астана)

2. МайраАбдрахманова (г Алматы)

3. Социальный медиа-портал «Добрые вести» (г Алматы)

«Благотворитель года»

1. Закиржан Кузеев (г.Алматы)

2. Гульбаршин Султанова (г Актобе)

3. Темирлан Шайнусипов (Алматы обл, с. Ақтерек)

«Организация года»

1. «СВК» группа компании (г.Усть-Каменегорск)

2. ТОО «Magnum Cash&Carry»

3. АО «Kaspi Bank»

«За вклад в здравоохранение»

1. Клуб «28 петель» (г Актобе)

2. Малика Жусупова (г. Шымкент)

3. Ермек Аязбеков (г Алматы)

«За вклад в развитие Казахстана»

1. Виктория Шарбону и Элизабет Турнок (США)

2. Хеба Осман (г.Каир, Египет)

3. Виктория Акатьева-Костылева (г. Санкт-Петербург РФ).

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Вопрос дня
На Ваш взгляд, что нужно делать, чтобы ситуация с дефицитом топлива в Казахстане не повторялась из года в год?
  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы

  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
    55

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ
    4

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)
    16

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы
    43

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2
года
беспрерывно продолжается рост цен в Казахстане
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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