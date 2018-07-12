Названы самые коррумпированные госорганы

Из 452 автоматизированных госуслуг на портале «электронного правительства» по различным техническим причинам фактически недоступны 52 госуслуги, сказал на рабочем совещании Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции директор департамента государственных услуг АДГСПК Ильдар Уйсумбаев.

В основном, это услуги министерств внутренних дел, образования и науки, труда и соцзащиты, сельского хозяйства, по инвестициям и развитию, финансов, культуры и спорта, юстиции.

«Госорганам совместно с министерством информации и коммуникаций, АО НИХ «Зерде», АО «НИТ» следует устранить имеющиеся проблемы на портале «электронного правительства», - сказал спикер.

Между тем, по данным Национального бюро по противодействию коррупции, за последние 3,5 года наибольшее количество осужденных лиц за совершение коррупционных правонарушений приходится на органы внутренних дел. За указанный период там осуждено 633 должностных лица, из них 18% занимали руководящие должности. Сумма возмещенного ущерба составляет свыше 126 млрд тенге.

Ежегодно растет число осужденных должностных лиц в сфере сельского хозяйства. Из 131 осужденного лица 61% представляли руководящий состав. Возмещенный ущерб составляет свыше 1 млрд тенге.

Госслужащим, возможно, разрешат использовать смартфоны на работе в сентябре

В сфере образования осуждено 253 лица, из них 66% из руководящего состава. Возмещенный ущерб составляет 1,3 млрд тенге.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН