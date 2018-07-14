Несколько алматинских улиц закрыли на ремонт

На нескольких улицах Южной столицы ограничено движение транспорта, сообщают Kolesa.kz.

По данным портала на сегодня (14 июля) перекрыты дороги:

- ул. Жарокова от ул. Дунаевского

до ул. Ходжанова в северном направлении до 22 июля;

- ул. Жансугурова от ул. Ломоносова до ул. Тобаякова до 1 октября;

- северная сторона улицы Толе би от Брусиловского до Тлендиева;

- северная часть проспекта Назарбаева ниже Райымбека, где строится развязка на пересечении с улицей Жансугурова.

Так же закроют ул. Яссауи от ул. Толе би до пр. Райымбека с 22:00 14 июля до 10:00 15 июля.

План ремонта дорог в Алматы в этом году выглядит так: